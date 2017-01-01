Создана бактерия, перерабатывающая пластик

ГМО-бактерия разлагает пластик на углекислый газ и полимеры.

Двое молодых ученых Миранда Вэнг (Miranda Wang) и Джинни Яо (Jeanny Yao) специально создали бактерию, которая может разлагать пластик на более простые полимеры и углекислый газ. Они уже смогли собрать несколько сотен тысяч долларов для коммерциализации своей разработки, а также стали самыми юными лауреатами Перлмановской премии. Как сообщает портал stillunfold, на данный момент исследователи смогли добиться готовности технологии к промышленному использованию, еще однако предстоит решить вопрос скорости переработки.

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По задумке девушек, одно из возможных применений их разработки — плавучий реактор, который будет патрулировать океан, собирать пластик и во внутренней емкости перерабатывать мусор. В окончательном варианте один цикл Biocellection займет всего сутки, а на выходе останется только вода и углекислый газ. Разложенные полимеры частично будут использоваться бактериями для питания и частично в повторном производстве пластика или топлива.

Лабораторный реактор Вэнг и Яо, в котором происходит измельчение и переработка пластика

Помимо искусственно созданных микроорганизмов, ученые находят и природные примеры использования пластика в пищу. Так, согласно недавнему исследованию, бактериальные пленки уменьшают массу пластиковых отходов на десятки процентов менее чем за полгода, а обнаруженный в 2016 году вид бактерий Ideonella Sakaiensis способен переваривать полиэтилентерфталат. Учитывая объемы мусора, производимого человечеством, возможно, это ожидаемый естественный ответ глобальной экосистемы и его развитие трудно прогнозировать.

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Биологическая роль пластиковых отходов и микрочастиц пластика до сих пор полностью не изучена. Если крупные фрагменты мусора могут просто нарушать жизнедеятельность животных, например, блокируя пищеварительный тракт или сковывая движения, то микроскопические кусочки технических полимеров встречаются в самых разных живых существах, а их влияние на функционирование организмов неизвестен. Как показывают исследования, люди потребляют огромное количество пластика ежегодно вместе с пищей и водой, а также его частицы были обнаружены даже в животных, обитающих на глубине в тысячи метров под водой.

Напомним, ранее сообщалось, что внутри самых глубоководных существ нашли пластик.

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