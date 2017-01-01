Удар по Весте оставил после себя редкий вид метеоритов

Весте пришлось принять на себя мощнейший удар.

Мезосидериты по своей структуре и своему материальному составу принадлежат к более редким типам метеоритов. Такие метеориты состоят из никеля и железа, а также из брекчий, в основе которых лежат силикаты. Термином «брекчии» обозначают особый вид каменистых пород: они состоят из угловатых фрагментов каменистой породы, которые при определенных условиях были «сцементированы» массой мелких зерен.

Читай также: Уничтоживший динозавров астероид превратил камни в жидкость

Исследовательская группа во главе с Марией Шёнбехлер из Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ETH Zurich) занялась внимательным изучением этой особой разновидности метеоритов. Благодаря высокоточным измерениям, удалось датировать пять мезосидеритов, а также определить их принадлежность к конкретному астероиду. Результат оказался таковым: они образовались в результате столкновений Весты с другими небесными телами, о чем ученые написали в журнале Nature Geoscience.

После карликовой планеты Цереры и астероида Паллада, Веста представляет собой третий по величине объект в поясе астероидов, расположенном между Марсом и Юпитером. Больше информации о Весте удалось получить благодаря космическому зонду NASA Dawn, который несколько раз облетел вокруг Весты и сделал снимки ее поверхности. На этих снимках, наряду с прочим, на Южном полюсе Весты явно видно утолщение коры, а также два относительно молодых ударных кратера. По-видимому, именно в результате этих ударов в космос был выброшен материал, который в конечном итоге попал на Землю в виде метеоритов-мезосидеритов.

Из-за особого состава мезосидеритов уже известно, что они должны происходить из астероидов, обладающих корой, мантией и жидким ядром, и выбрасываться в космос при столкновениях с другими космическими телами. Фрагменты силикатных пород происходят из коры, железо и никель - из ядра. Но не все так просто. «Как правило, очень сложно, если вообще не невозможно, отнести метеориты к определенным исходным астероидам», - говорит Шёнбехлер. Но теперь ей и ее группе удалось объединить данные, полученные с помощью зонда Dawn, с высокоточным датированием и измерением химического состава метеоритов.

Читай также: Зонд Dawn вышел на самую низкую орбиту астероида Веста

В анализе исследователи сосредоточились на цирконах, устойчивых минералах, которые образуются в магматических камерах и раскрывают возраст породы, в которую они погружены. В мезозидеритах удалось обнаружить два поколения цирконов в возрасте от 4,56 до 4,52 миллиардов лет.

Более старые цирконы происходят из времени, когда кора астероида постепенно остывала и затвердевала, а более молодые – это результат интенсивного столкновения с другим астероидом. При этом последний пробил в Весте внушительную брешь, вплоть до жидкого ядра. Выброшенный при столкновении с другим астероидом материал постепенно и многослойно осаждался в основном на противоположной стороне Весты.

Это, вероятно, и привело к локальному утолщению коры, замеченному на фотографиях зонда Dawn. Кроме того, в результате удара произошло смешение различных компонентов астероида. А последующие удары по Весте других небесных тел в этой точке вышвырнули образовавшийся мусор в космос, и именно этот «мусор» иногда попадает в виде мезосидеритов на Землю и, наконец, в научные лаборатории.

Напомним, в 2016 году NASA заявили о завершении миссии Dawn.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.