Под океаном нашли огромные запасы пресной воды

Про подобные резервуары говорили давно.

Хотя масштабы этого пространства удивительны, его обнаружение не было большой неожиданностью. Сигналы о пресной воде в этой области впервые появились в 1970-х, но до сих пор никто не подозревал, что этот огромный резервуар, запертый в пористой скале, может проходить почти по всей протяженности северо-востока США.

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Ученые из Колумбийского университета провели исследование у берегов Нью-Джерси и Массачусетского острова Мартас-Винъярд. Используя электромагнитный приемник, размещенный на исследовательском судне Marcus G. Langseth, команда изучала морские залежи грунтовых вод, погребенные в отложениях под континентальными шельфами.

Исследователи сфокусировались на измерении электропроводности воды. Как известно, морская вода, благодаря растворенным в ней солям, лучше проводит электрический ток, чем пресная. Таким образом, измерения электропроводности в водах под океаническим дном в разных местах могут рассказать о протяженности «пресной зоны».

В течение 10 дней ученые проводили измерения грунтовых вод и выяснили, что слой пресной воды простирается на 350 километров вдоль побережья США и содержит около 2800 кубических километров вещества. Однако измерения таким методом требуют непосредственного контакта с подземными водами, для чего нужно бурить скважины. Из-за высокой трудоемкости получения данных ученым удалось измерить соленость подземных вод только на двух участках побережья.

Для получения более точных данных о подземном слое воды нужно провести как минимум несколько десятков измерений в разных областях побережья. Сейчас ученые могут утверждать лишь то, что «пресная зона» простирается на 350 километров, но в реальности ее размер может оказаться значительно больше.

Напомним, ранее сообщалось, что к 2030 году половина населения Земли может столкнуться с нехваткой пресной воды.

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