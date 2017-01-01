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Ученые научили тюленей петь

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Известно, что тюлени могут имитировать человеческую речь.
Тюлени могут петь
Тюлени могут петь
animalreader.ru

Мем про британских учёных появился неспроста. Последнее достижение шотландских биологов из Сент-Эндрюсского университета — поющие тюлени. И это не шутка: тюлени по имени Дженис, Зола и Гэндальф научились повторять человеческие мелодии. К примеру, тему «Звёздных войн» и колыбельную песню Twinkle, Twinkle, Little Star.

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Поющих тюленей натаскивали в этом искусстве с самого рождения. Исследователи обучали животных воспроизводить звуки, незнакомые для них по тональности и тембру. Со временем тюлени научились изменять высоту звуков, а когда биологи смогли добиться совпадения тональности в 80%, они начали учить животных звукам, схожих с человеческими гласными.

Биологи отмечают, что способность тюленей к имитации человеческой речи известна давно, но никто не занимался этим вопросом всерьёз. 

Напомним, ранее сообщалось, что ученые обучили косатку человеческой речи.

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Теги: тюлени, видео
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