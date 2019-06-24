Непонятное излучение разогревает кольца Урана

Снимки температурного поля планеты озадачили астрономов.

Нечто вроде тепловой волны подогревает кольца Урана, даже несмотря на то, что планета обращается на очень большом расстоянии от Солнца.

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Новые снимки температурного поля планеты, полученные при помощи двух телескопов, Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) и Very Large Telescope, расположенных на территории Чили, впервые показали температуру колец, которая составляет, согласно этим измерениям, минус 195 градусов Цельсия. И хотя эта температура является очень низкой по стандартам Земли, для космоса, в котором множество объектов пребывает при температурах близких к абсолютному нулю (около минус 273 градусов по Цельсию), такая температура является весьма высокой. При этой температуре и давлении в одну атмосферу закипает жидкий азот, отмечают авторы.

Авторы работы пока не выяснили, что является загадочным источником тепла, разогревающим кольца Урана, однако этот необычный температурный уровень подтверждает, что самое яркое и плотное кольцо ледяного гиганта (также известное как кольцо эпсилон) существенно отличается по свойствам от других систем колец в Солнечной системе.

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Кольца различных планет нашей планетной системы заметно отличаются друг от друга. Частицы, составляющие кольца Сатурна, имеют размеры от нескольких микронов до десятков метров. В отличие от них в кольцах Урана отсутствует пыль – наименьший размер частиц в них сравним с размером теннисного мяча. Кольца Юпитера состоят из невероятно тонких частиц диаметром около одного микрона, а кольца Нептуна почти полностью состоят из пыли. Кольцо эпсилон даже не похоже на основные кольца Урана, поскольку между ними лежат широкие кольца пыли.

«Мы уже знаем, что кольцо эпсилон является весьма необычным, поскольку мы не видим в нем более мелких частиц, - сказал главный автор нового исследования и студент магистратуры Калифорнийского университета в Беркли, США, Эдвард Мольтер (Edward Molter) в сделанном заявлении. – Какой-то фактор привел к исчезновению или коагуляции пыли, и мы пока затрудняемся его назвать. Однако мы сделали еще один шаг вперед на пути к пониманию природы колец Урана».

Исследование появилось на сервере предварительных научных публикаций arxiv.org.

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы хотят исследовать атмосферу Урана и Нептуна.

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