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Распад СССР оказался благом для планеты

Комментариев: 9
Снижение парниковых газов - это результат распада Советского Союза.
Распад СССР положительно сказался на климате
Распад СССР положительно сказался на климате
sharknews.ru

Распад СССР привел к снижению парниковых выбросов в атмосферу Земли. К таким выводам пришла группа ученых из Германии, Австрии, Бельгии, России и США. Соответствующее исследование специалистов опубликовано в журнале Environmental Research Letters, кратко о нем сообщает Physics World.

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Ученые утверждают, что в результате развала Советского Союза из-за падения сельскохозяйственного производства выбросы парниковых газов в атмосферу планеты за 1992-2011 годы сократились на 7,61 миллиарда тонн, что сравнимо с последствиями от уничтожения человеком лесов в Латинской Америке.

Согласно специалистам, в основном речь идет о хозяйствах России и Казахстана.

«После развала СССР переход от плановой к рыночной экономике имел серьезные последствия для сельскохозяйственного сектора и продовольственных систем региона. Рост цены и низкая покупательская способность вызвали снижение потребления [населением] мяса, прежде всего говядины», — сказал Флориан Ширхорн из Института аграрного развития страна с переходной экономикой в Галле (Германия).

Авторы отмечают, что в первое десятилетие после подписания Беловежских соглашений (в декабре 1991 года) поголовье крупного рогатого скота и свиней на территории бывшего СССР сократилось почти в два раза. Ученые отмечают, что регион до сих пор не восстановил утраченное сельскохозяйственное производство, частично компенсировав свои потребности в красном мясе за счет поставок продукции из Южной Америки.

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В июле 2017 года сообщалось, что, согласно ученым Института леса имени Владимира Сукачева Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН), к 2080-м годам глобальное потепление сделает Сибирь привлекательным местом для жизни, а сам регион станет подходящим для теплолюбивых культур — фруктов, арбузов, ягод, кукурузы на зерно и некоторых сортов винограда.

За последние 200 лет деятельность человека привела к выбросам в атмосферу более 600 миллиардов тонн углерода. В масштабах всей атмосферы это привело к росту содержания в ней углекислого газа, который, наряду с метаном, считается одним из основных парниковых газов, примерно на 0,012 процента, и спровоцировало увеличение средней глобальной температуры воздуха на один градус Цельсия (на 1,5 градуса — на континентах).

Напомним, ранее сообщалось, что влияние людей на климат откатит Землю на миллионы лет назад.

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Теги: СССР, распад СССР, парниковые газы, экология
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Комментариев (9)
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Осталось 300 символов
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гость  (аноним)  24.06.2019, 09:55
Оценка:  -1
гость
“Нетрудно понять, что осуществляет эту иезуитскую программу “пятая колонна” и антисоветски настроенные аборигены. А главная ударная сила, хорошо замаскированная в тексте директивы, — сионисты”.
гость  (аноним)  24.06.2019, 09:53
Оценка:  -1
гость
Мы будем браться за людей с детских, юношеских лет, главную ставку будем делать на молодежь, станем разлагать, развращать, растлевать её. Мы сделаем из них циников, пошляков, космополитов.

Аллен Даллес, 1945 г.”
гость  (аноним)  24.06.2019, 09:52
Оценка:  -1
гость
В управлении государством мы создадим хаос и неразбериху. Мы будем незаметно, но активно и постоянно способствовать самодурству чиновников, взяточников, беспринципности. Бюрократизм и волокита будут возводиться в добродетель.
Bomba  (аноним)  24.06.2019, 09:51
Оценка:  +1
Bomba
СССР развалился, даст Бог и РФ недолго жить осталось!
гость  (аноним)  24.06.2019, 09:51
Оценка:  -2
гость
Литература, театры, кино — всё будет изображать и прославлять самые низменные человеческие чувства. Мы будем всячески поддерживать и прославлять так называемых художников, которые станут насаждать и вдалбливать в человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, предательства, — словом, всякой бе
гость  (аноним)  24.06.2019, 09:50
Оценка:  -1
гость
Из литературы и искусства, например, мы постепенно вытравим их социальную сущность, отучим художников, отобьем у них охоту заниматься изображением... исследованием тех процессов, которые происходят в глубинах народных масс.
гость  (аноним)  24.06.2019, 09:50
Оценка:  -1
гость
Посеяв там хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности верить. Как? Мы найдем своих единомышленников, своих союзников в самой России. Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия гибели самого непокорного народа, окон
гость  (аноним)  24.06.2019, 09:49
Оценка:  -1
гость
“Окончится война, всё как-то утрясется, устроится. И мы бросим всё, что имеем, — всё золото, всю материальную мощь на оболванивание и одурачивание людей. Человеческий мозг, сознание людей способны к изменению. Посеяв там хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые.
addinol2008    24.06.2019, 10:08
Оценка:  +1
addinol2008
так вот почему вы воюете по всему земному шару спасители хреновы
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