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Ученых удивила реакция китайцев на интернет без цензуры

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Даже без цензуры китайцы не хотят ходить по запрещенным сайтам.
Китайцы не стремятся обходить цензуру
Китайцы не стремятся обходить цензуру
abirus.ru

Подавляющее большинство жителей КНР не имеют доступа к ряду глобальных интернет-ресурсов, включая социальные сети и некоторые СМИ. Особенно строгие ограничения касаются информации, способной показать нелицеприятные стороны прошлой и нынешней политики китайской Компартии. Из года в год Китай возглавляет список стран с самым жестким контролем в Сети. Для граждан страны такой контроль стал привычным — и он меняет интересы самого общества. Об этом Юйюй Чен (Yuyu Chen) и Дэвид Янг (David Yang) сообщают в статье, опубликованной в журнале American Economic Review.

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Авторы испытали 1800 студентов Пекинского университета, проследив за их поведением в Сети. При этом часть добровольцев пользовалась привычным ограниченным интернетом, другая же часть имела неограниченный доступ ко всем глобальным интернет-сервисам. По словам Чена и Янга, такие люди проявляют удивительное равнодушие к запретным темам и сайтам, связанное с пониженным интересом к политике, со страхом наказания, с незнанием и просто недоверием к зарубежным новостным ресурсам. Запрещенным в КНР контентом заинтересовалось не более пяти процентов добровольцев.

Снижается и интенсивность горизонтальной передачи информации — от человека к человеку. Таким образом, авторы заключают, что опасность цензуры проявляется далеко не в одной пониженной информированности. Она ведет к изменениям в настроениях и структурах общества. «Даже если такие люди получают новые чувствительные данные и становятся информированы лучше, на их настроениях и убеждениях это может никак не сказаться», — пишут ученые.

Напомним, ранее сообщалось, что в России рассказали, как будут отключать Facebook, Twitter и Google.

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Теги: интернет, Китай, цензура
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Комментариев (1)
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Krekk    21.06.2019, 14:58
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Krekk
Все верно, это называется зомбирование через цензуру. Кроме Китая, в этом преуспел еще ряд стран, в т.ч. РФ и Украина. Коммунизм не искореним. Можно сколько угодно орать про ценности эуропейские, принимать законы о декоммунизации, но все равно на уровне ДНК оставаться коммунякамии плодить коммуняк.
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