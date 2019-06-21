Ученых удивила реакция китайцев на интернет без цензуры

Даже без цензуры китайцы не хотят ходить по запрещенным сайтам.

Подавляющее большинство жителей КНР не имеют доступа к ряду глобальных интернет-ресурсов, включая социальные сети и некоторые СМИ. Особенно строгие ограничения касаются информации, способной показать нелицеприятные стороны прошлой и нынешней политики китайской Компартии. Из года в год Китай возглавляет список стран с самым жестким контролем в Сети. Для граждан страны такой контроль стал привычным — и он меняет интересы самого общества. Об этом Юйюй Чен (Yuyu Chen) и Дэвид Янг (David Yang) сообщают в статье, опубликованной в журнале American Economic Review.

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Авторы испытали 1800 студентов Пекинского университета, проследив за их поведением в Сети. При этом часть добровольцев пользовалась привычным ограниченным интернетом, другая же часть имела неограниченный доступ ко всем глобальным интернет-сервисам. По словам Чена и Янга, такие люди проявляют удивительное равнодушие к запретным темам и сайтам, связанное с пониженным интересом к политике, со страхом наказания, с незнанием и просто недоверием к зарубежным новостным ресурсам. Запрещенным в КНР контентом заинтересовалось не более пяти процентов добровольцев.

Снижается и интенсивность горизонтальной передачи информации — от человека к человеку. Таким образом, авторы заключают, что опасность цензуры проявляется далеко не в одной пониженной информированности. Она ведет к изменениям в настроениях и структурах общества. «Даже если такие люди получают новые чувствительные данные и становятся информированы лучше, на их настроениях и убеждениях это может никак не сказаться», — пишут ученые.

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