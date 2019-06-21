В квантовых частицах нашли секрет бессмертия

Квантовые частицы могут бесконечно распадаться и возрождаться.

Совсем недавно группа ученых определила, что некоторые квантовые частицы могут регенерировать после своего распада. Это открытие очень важно для будущего человечества, квантовых вычислений и межгалактических граффити. Физики-теоретики из Технического университета Мюнхена и Института Макса Планка провели эксперименты по моделированию, чтобы определить, что некоторые квазичастицы по своей сути бессмертны. Да, согласно второму закону термодинамики, ничто не длится вечно, но эти квантовые частицы могут восстанавливаться после распада — подобно фениксу из греческой мифологии.

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Вот что говорит Рубен Верресен, ведущий автор исследования:

"Результат сложного моделирования таков: по общему признанию, квазичастицы распадаются, однако из обломков появляются новые, идентичные частицы. Если этот распад происходит очень быстро, через некоторое время случится обратная реакция и обломки снова сойдутся. Этот процесс может повторяться бесконечно, возникает устойчивое колебание между распадом и возрождением".

В этом случае бессмертие больше похоже на повторное возникновение, нежели на перерождение. Потому что квазичастицы являются проявлением поведения, похожего на поведение частиц, в системах, где взаимодействует несколько частиц.

Что такое квантовые квазичастицы? Представьте себе такую картину.

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Когда фанаты на стадионе демонстрируют тифо, они похожи на группу взаимодействующих частиц. При подходящих условиях они могут показывать картинку — как квазичастица, образующаяся в пространстве между частицами. Открытие бессмертных квазичастиц выглядит так, будто в точности одна и та же картинка появляется снова и снова в квантовом масштабе.

Что это означает? Если коротко, никто не знает. Это теоретическая работа, которая была доказана только моделированиями. В настоящее время о квазичастицах известно немногое, поэтому трудно предсказать, к чему именно все это приведет. Одним из следствий может стать разработка долговременной памяти для квантовых компьютеров, а это, в свою очередь, может привести к бессмертному компьютерному сознанию, ну или хотя бы к действительно долговременной памяти.

Возможно, это поможет нашему виду сохранить себя. В настоящее время у нас нет никаких баллончиков с аэрозольными красками, чтобы разрисовать всю Вселенную надписями «здесь были люди». Если наша планета будет разрушена, наша история закончится, а мы исчезнем.

Поэтом, когда вы задумываетесь о возрасте Вселенной — которой примерно 14 миллиардов лет — наши нынешние методы хранения кажутся довольно хрупкими. Что делать, если мы вымрем? Как нам гарантировать, что наши дела будут жить еще миллиарды лет или даже вечность? Бессмертные квазичастицы могут дать некоторые ответы, при условии, что кое-какая жизнь еще будет.

Напомним, ранее сообщалось, что названа дата уничтожения Вселенной частицей бога.

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