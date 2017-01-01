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У смартфонов нашли новую опасность

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Оказывается, гаджеты влияют на шейные позвонки.
Из-за напряжения шеи возникают отростки в основании черепа
Из-за напряжения шеи возникают отростки в основании черепа
kubnews.ru

Австралийские ученые выяснили, что использование гаджетов приводит к развитию у молодых людей костных отростков в основании черепа. Об этом сообщает издание Science Alert.

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Исследователи изучили 1,2 тысячи рентгеновских снимков и обнаружили, что у 41 процента людей в возрасте от 18 до 30 лет наблюдается эта костная аномалия. Некоторые достигали в длину 10 миллиметров, а другие — 3 сантиметров. Выросты образуются на наружном затылочном бугре, к которому прикрепляются некоторые шейные связки и мышцы. Отростки, называемые энтезофитами, появляются из-за продолжительного мышечного напряжения.

По мнению специалистов, эти костные образования стали более частыми с распространением гаджетов. Их возникновению способствует неправильная осанка, когда человек вытягивает голову вперед. На длину энтезофитов влияет генетическая предрасположенность и воспалительные процессы.

Энтезофиты не несут вред сами по себе, однако они могут быть симптомом более серьезной проблемы. Компенсация организмом неправильной осанки создает дополнительную нагрузку на определенные суставы и мышцы, увеличивая риск травм или нарушений костно-мышечной системы в будущем.

Напомним, ранее сообщалось, что названы самые опасные смартфоны.

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Теги: смартфоны
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