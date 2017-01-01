На Филиппинах нашли поедающего камни червя

Корабельный червь по непонятным причинам накапливает съеденные камни.

Ученые нашли на филиппинском острове Бохоль поедающего камни корабельного червя, сообщается в статье, опубликованной в Proceedings of the Royal Society B и пресс-релизе Северовосточного университета. Черви живут на дне реки в камнях из песчаника. Они пробуравливают в камне ходы и заодно его едят, но пока что непонятно, зачем червям камни в пищеварительной системе.

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Корабельными червями или терединидами (Teredinidae) называют семейство двустворчатых моллюсков с длинным цилиндрическим телом (отсюда и название). Они живут в морской воде и обычно питаются попадающей туда древесиной. Это не только мангры или остатки, которые оказываются в море, но и деревянные постройки (пирсы, корабельные доки) и детали кораблей. Черви пробуравливают ходы в древесине с помощью раковины с зазубренными ребрами, расположенной на переднем конце тела. Переваривать целлюлозу животным помогают симбиотические бактерии, живущие в цекуме, отростке слепой кишки.

Недавно выяснилось, что корабельные черви питаются не только древесиной, но и камнями. Американские морские биологи Рубен Шипвей (Reuben Shipway) и Дэниел Дистел (Daniel Distel) из Северо-Восточного университета и их коллеги из США и Филиппин обнаружили моллюсков в реке Атабан на острове Бохоль. Несколько лет назад ученым рассказали о необычных животных местные жители и рассказали, где их искать. Авторы исследования нашли на дне булыжник из песчаника, испещренный норами, в которых обнаружились моллюски. Животные пробуравливали камень и выделяли песок. «Мы держали нескольких животных в самодельном аквариуме», — говорит Шипвей. «Вы можете положить их в аквариум и наблюдать, как они выделяют из сифона мелкие частицы песка». По-видимому, моллюски не питаются деревом. Авторы исследовали лежавшие рядом с глыбой песчаника фрагменты древесины и не нашли в них следов присутствия этих животных.

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Моллюски оказались представителями нового рода и вида корабельных червей, который авторы назвали Lithoredo abatanica. Ученые проанализировали внутреннее строение животных и обнаружили, что у них отсутствует цекум, отдел кишечника, где у других корабельных червей обитают симбиотические бактерии. Но остальной кишечник у них был таким же и в нем оказались фрагменты камней. Энергодисперсионная рентгеновская спектроскопия показала, что это тот же камень, в котором жили моллюски.

Зачем корабельному червю камни, пока неясно. Ученые предположили, что моллюск может с помощью камней размалывать пищу (как делают некоторые птицы и рептилии), которая попадает к нему с током воды. Возможно, L.abatanica питается планктоном, бактериями или попадающими в воду частицами растений, или с помощью симбиотических бактерий. Как показала электронная микроскопия, в жабрах моллюска обитают бактерии, но пока непонятно, какую роль они играют.

В 2017 году ученые описали другого корабельного червя, живущего вблизи Филиппин. Kuphus polythalamius обитает в донных отложениях вблизи побережья, богатых органическими остатками. Поначалу исследователи решили, что это первый представитель семейства, который питается не древесиной, а другой пищей. Однако впоследствии этих моллюсков обнаружили в древесине. Предположительно, K.polythalamius в личиночной стадии живет в древесине, а после метаморфоза перебирается на дно.

Напомним, ранее сообщалось, что на Гавайях расплодились поедающие мозг черви.

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