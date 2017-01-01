Гигантские гиены были грозой Арктики

Найденные в 70-х годах зубы оказались останками гигантских гиен.

Сегодня гиены населяют полупустыни Азии и Африки, но их древние предки прекрасно чувствовали себя и в снежных просторах Арктики. Ученые обнаружили, что пара зубов, обнаруженных на территории Северной Канады еще в 1970-х, принадлежит вымершим гиеновым, которые когда-то достигли Америки, перебравшись через обледеневший Берингов пролив. Об этом Джек Тсен (Jack Tseng) и его коллеги пишут в статье, опубликованной журнале Open Quaternary.

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Авторы отнесли останки к роду вымерших гиеновых Chasmaporthetes, которые на фоне своих родственников выделялись необычно длинными ногами. По-видимому, они делали этих хищников достаточно быстрыми и выносливыми охотниками, наподобие нынешних волков. Эта же особенность позволила им совершать не такие уж и короткие переходы, перейдя из Азии в Америку и достигнув широты современной Мексики, а начинался этот путь из района Монголии.

Сам образец датирован возрастом от 850 тысяч до 1,4 миллиона лет и относится к периоду глобального плейстоценового оледенения. Эта долгая и холодная эпоха закончилась около 12 тысяч лет назад, за это время множество крупных животных смогли распространиться из Евразии в Америку или в обратном направлении. Скорее всего, прибывшие сюда гиены могли охотиться на предков карибу и лошадей, верблюдов и даже на молодняк мамонтов.

Зуб гиены openquaternary.com

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Зубы гиен были найдены в недоступной северо-западной области Канады — в Юконе, в бассейне реки Олд-Кроу, которая вымывает из древних отложений массу останков плейстоценовой фауны. В общей сложности здесь обнаружили более 50 тысяч останков млекопитающих: неудивительно, что редкий образец вымерших гиеновых оставался неизученным и до сих пор хранился в Оттаве, в запасниках Канадского музея природы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сибири нашли гигантскую голову волка.

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