Птерозавры могли летать с самого рождения

Неожиданное открытие сделали ученые.

Ученые из Лестерского университета и Университета Линкольна сравнили кости детенышей птерозавров, найденные в Китае и Аргентине, с онтогенезом современных птенцов. Они пришли к выводу, что птерозавры могли обходиться без родительского ухода. Работа опубликована в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

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Птерозавры — отряд вымерших летающих ящеров. Они жили с позднего триасового до конца мелового периода мезозойской эры. Их относят к самым ранним позвоночным, научившимся летать при помощи машущих крыльев.

Ученые предполагали, что маленькие птеродактили (flaplings) учились летать точно так же, как современные птицы или летучие мыши. Эта гипотеза основывалась на костях, обнаруженных в Китае. Крылья тех детенышей оказались слабо развиты. Сейчас палеонтологи из Великобритании проанализировали более поздние находки, сделанные в Китае и Аргентине. Они рассмотрели 19 эмбрионов, принадлежащих к четырем видам птерозавров. Авторы основывались на идее, что каждый из эмбрионов находился на стадии вылупления. Такое предположение они сделали на основе сравнения останков с данными о внутриутробном развитии птиц и крокодилов.

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Специалисты акцентировали внимание на том, что у «новых» останков заметно раннее окостенение позвоночного столба, поясничного отдела и костей конечностей. Последние к тому же вытягивались ближе к рождению: плечевая кость Hamipterus tianshanensis достигала 13,3 миллиметра. Поэтому авторы предположили, что система летательного аппарата у птерозавров могла сформировываться уже к моменту вылупления. Исследователи полагают, что эти динозавры не имели родительской опеки — хотя и не исключают, что она встречалась — и с раннего возраста начинали самостоятельно добывать пищу. Способность летать стала эволюционным механизмом, который им в этом помогал. Также, вероятно, из-за этого в раннем возрасте гибла большая часть популяции детенышей. Эта же гипотеза объясняет, почему птерозавры обладали самым большим размахом крыльев в истории, которого больше не наблюдалось ни у одного из летающих существ.

Стоит отметить, что пока исследование только выдвигает гипотезу, которую еще предстоит проверить. Однако если она окажется верной, то птерозавры станут первыми известными животными, способными летать с рождения.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые выяснили, как взлетали птерозавры.

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