За два с половиной века вымерли почти 600 видов растений

Скорей всего, мы живем в шестую эпоху массового вымирания.

За последние 250 лет вымер 571 вид растений, сообщается в Nature Ecology&Evolution, и, возможно, эта цифра занижена. К такому выводу пришли ботаники, проанализировав научную литературу и список вымерших растений из Красной книги Международного Союза Охраны Природы (МСОП). При этом авторы отмечают, что более 400 других видов, считавшихся в свое время исчезнувшими, позднее снова были найдены в природе.

Читай также: Извержение супервулкана не повлияло на человечество

В настоящее время происходит резкое уменьшение биоразнообразия и вымирание сухопутной и морской фауны — некоторые исследователи считают, что мы живем в эпоху шестого массового вымирания. Отчасти оно происходит по вине людей, уничтожающих среду обитания растений и животных и их самих. По оценкам экспертов из Межправительственной группы по биоразнообразию и экосистемным услугам под угрозой вымирания сейчас находится до миллиона видов растений и животных из примерно восьми миллионов существующих видов; некоторые из них могут исчезнуть в ближайшее десятилетие. При этом более или менее изучена ситуация с вымиранием животных, но как обстоит дело с растениями, известно гораздо хуже.

Британские ботаники под руководством Марии Воронцовой (Maria S. Vorontsova) из Королевских ботанических садов Кью составили список вымерших семенных растений за последние 250 лет, со времени появления ботанической номенклатуры. Этим моментом считается выход в 1753 году работы Карла Линнея Species plantarum («Виды растений»). Ученые проанализировали научную литературу и список вымерших видов растений МСОП.

По расчетам исследователей за последние 250 лет исчез 571 вид семенных растений. При этом бóльшую часть вымерших растений (491 вид) они обнаружили не в Красной книге, а в научной литературе. Оказалось, что скорость вымирания (по разным оценкам) превышает фоновую или «нормальную» в 50–500 раз. В среднем за последние 250 лет ежегодно исчезали 2,3 вида семенных растений. При этом скорость вымирания после 1900 года выросла. Если в течение 150 лет до 1900 года исчезли 256 видов растений, то за последние 119 лет — 315 видов.

Читай также: Археологи переписали историю динозавров

Как подчеркивают авторы исследования, больше всего растений вымирает в регионах с тропическим и субтропическим, похожим на средиземноморский, климатом. Так, на Гавайях за последние 250 лет исчезли 79 видов семенных растений, на юге Южной Африки — 37 видов. Вслед за ними идут Австралия, Индия, Бразилия и Мадагаскар.

Однако, отмечают авторы, подсчеты также позволили обнаружить 431 вид, который ошибочно считался вымершими и был найден заново. За последние три десятилетия в год в среднем «воскресало» 16 видов растений. Их ареал во многом совпадает с ареалом вымерших видов. Так, на западе Австралии вновь обнаружили 75 считавшихся исчезнувшими видов, на Гавайях — 36, на юге Южной Африки — 25 видов.

Основной причиной вымирания авторы называют человеческую деятельность, в том числе вырубку лесов и расширение сельскохозяйственных угодий. В качестве примера вымершего растения исследователи приводят травянистое растение Sartidia perrieri, эндемик Мадагаскара. Вид был найден и описан в 1914 году, по единственному образцу. «Мы искали на холмах и в горах... но его там не было», — говорит Мария Воронцова, ездившая на Мадагаскар в поисках S.perrieri. «Там, где оно должно было расти, сейчас пасутся зебу, регулярно бывают пожары и встречаются люди, выращивающие рис».

Напомним, ранее ученые выяснили, что разнообразие животных не изменилось со времени динозавров.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.