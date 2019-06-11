В Польше, возможно, нашли Янтарную комнату

Заброшенный комплекс бункеров обнаружили при помощи радара.

На северо-западе Польши, возможно, нашли Янтарную комнату — знаменитый шедевр искусства XVIII века, бесследно исчезнувший во время Второй мировой войны. Как передает радио RMF FM, поисковикам при помощи специального радара удалось обнаружить некий тоннель на территории комплекса немецких бункеров в поселении Мамерки. В годы Второй мировой здесь базировалась штаб-квартира командования сухопутных войск вермахта.

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Специалисты убеждены, что люк в бункер не открывался последние 70 с лишним лет. До конца июня, после решения всех юридических формальностей участники операции намерены проникнуть внутрь. Для этого им необходимо убрать стокилограммовую бетонную плиту площадью 1,5 x 1,5 м, закрывающую вход, а также срубить выросшее над ним дерево. Глубина и длина секретного тоннеля пока неизвестны. По словам исследователей, многое указывает на то, что при отступлении нацистов вход был тщательно замаскирован, в частности засыпан землей.

«Используя профессиональный георадар, мы смогли установить местоположение подземного тоннеля.

После раскопок на месте, мы, фактически, обнаружили люк, который почти наверняка не открывался со времен войны», — рассказал сотрудник местного музея Второй мировой войны Бартоломей Плебаньчик.

Поиски легендарной Янтарной комнаты начались в Мамерках в Варминьско-Мазурском воеводстве в 2016 году, но до сих пор ни к чему не привели. В годы Второй мировой войны в местных лесах было построено 250 объектов, в том числе 30 железобетонных бункеров. При отходе с территории Польши немцам не удалось взорвать эти сооружения, в связи с чем появилось множество различных гипотез о скрытых там ценностях.

Во время Второй мировой войны музейные ценности из Екатерининского дворца были вывезены в Новосибирск. Янтарную комнату решили не трогать из-за ее хрупкости. Панно оклеили сначала бумагой, затем марлей и ватой, чтобы защитить от взрывной волны.

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Захватив и ограбив Екатерининский дворец, немцы похитили и Янтарную комнату.

Сообщения о новых «прорывах» в стремлении ученых и историков обнаружить сокровища Адольфа Гитлера, спрятанные на территории Германии или Польши, в СМИ появляются довольно часто. Так, в марте сообщалось о том, что в Германии найден дневник, описывающий тайники с сокровищами Третьего рейха.

Речь идет о дневнике офицера Третьего рейха Эгона Олленхауэра, в котором автор рассказал о приказе Гитлера спрятать 260 грузовиков с сокровищами в 11 различных местах на территории Польши при отступлении нацистских частей.

Сам Олленхауэр выступал в этой операции как ключевая фигура, связующее звено между другими офицерами СС и местными аристократами, желавшими скрыть свои ценности от наступающих советских войск.

До последнего времени дневник офицера хранился в масонской ложе древнего немецкого города Кведлинбург в земле Саксония-Анхальт.

Историки и простые энтузиасты также не оставляют надежд на обнаружение Янтарной комнаты.

Напомним, ранее сообщалось, что в одном куске янтаря обнаружили сразу 40 беспозвоночных.

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