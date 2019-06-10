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На Юпитере сфотографировали темное пятно

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Космический корабль Juno запечатлел изображение загадочного «темного вихря» колоссальных размеров, бушующего на поверхности Юпитера.
Темное пятно на Юпитере
Темное пятно на Юпитере
NASA

Аппарат сделал этот снимок во время своего 20-го пролета по орбите планеты 29 мая, когда Juno находился на расстоянии 14,8 км от облачного покрова планеты. Корабль, достигший газового гиганта еще в 2016 году, продолжает снабжать ученых на Земле впечатляющими изображениями турбулентных завихрений в атмосфере планеты.

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Согласно новому релизу NASA, изображение было специально подкрашено для того, чтобы наиболее четко передать контраст между воронкой вихря и окружающими ее яркими облаками, которые буквально «вспыхнули на солнце». Ученые Джеральд Эйхштадт и Шон Доран создали это изображение, используя данные, полученные с помощью камеры JunoCam, и назвали его «Бездна Юпитера».

Напомним, что сейчас Juno проделал примерно половину своей рискованной миссии, пережив даже радиационную бурю, вызванную мощнейшим магнитным полем газового гиганта. Этот космический корабль неоднократно поставил рекорд максимального приближения к Юпитеру, и именно благодаря ему астрономы регулярно получают бесценные сведения о составе и внешнем виде атмосферы гигантской планеты.

Напомним, ранее астрономы выяснили, что у Юпитера не оказалось Северного полюса.

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Теги: Юпитер, NASA, фото
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гость  (аноним)  10.06.2019, 18:46
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на хуитере,нет планет мы накрыты куполом
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