Найден способ передавать мысли генетически

Пока только у червей.

Группа ученых из Университета Тель-Авива показала, как активность нейронов червей-нематод воздействует на поведение, связанное с поиском и добыванием корма, у следующих поколений. Биологи обнаружили, как небольшие цепочки РНК внутри нейронов круглых червей Caenorhabditis elegans передают потомству информацию, полученную от нейронов родительской особи, и влияют на различные физиологические процессы, в том числе — поиск пищи по запаху.

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Они удалили ключевой ген РНК-связывающего белка из трансгенных участков С. elegans, чтобы показать роль белка в управлении уровнями фрагментов РНК в нервных и половых клетках. Присутствие связывающего белка оказало большое влияние на способность потомства замечать химические вещества при различных температурах, то есть изменило работу их нервной системы.

Если открытие израильских ученых подтвердится, оно позволит описать совершенно новый механизм, благодаря которому одно поколение влияет на физическое состояние следующего.

До недавних пор наука считала, что есть только два пути передачи информации от родителя к ребенку: генетический, через код ДНК, и культурный, через воспитание. Однако в последние десятилетия биологи узнали о едва заметных корректировках, которые могут изменить прочтение генов, пишет Science Alert.

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Поскольку эти так называемые эпигенетические процессы происходят под воздействием окружающей среды, они считаются теперь еще одним способом повлиять не только на детей, но и на несколько поколений потомства. При этом долгое время считалось, что активность мозга не оказывает никакого эффекта на этот процесс.

Несколько лет назад американские ученые показали, что мобильные участки двойной спирали РНК, созданные нейронами нематод, могут оказаться в их зародышевых клетках и даже дезактивировать некоторые из них.

Теперь команда биологов из Израиля показала, что наследование этих фрагментов РНК может привести к различиям в обучении и поведении не только следующего, но и нескольких последующих поколений.

Напомним, ранее ученые спрогнозировали, что в этом веке появится интернет мыслей.

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