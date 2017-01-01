Звездное небо показали в рентгеновском излучении

Вот так выглядит все небо в рентгеновском спектре.

Создается впечатление, что на этой картинке многочисленные дуги сходятся в разных ярких точках. И так сразу и не поймешь, что же здесь изображено. Маршруты воздушного сообщения? Пути прохождения информации по интернету? Магнитные поля вокруг активных областей на Солнце?

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На самом же деле это карта всего неба в рентгеновском диапазоне, сделанная инструментом Neutron star Interior Composition Explorer (Исследователь внутреннего состава нейтронных звезд) NASA (NICER), установленным на борту Международной космической станции (МКС). Основные научные цели проекта NICER требуют, чтобы он распознавал и отслеживал космические источники в ходе регулярных облетов космической станции вокруг Земли каждые 93 минуты. Но когда Солнце садится и на орбите наступает ночь, команда NICER продолжает сохранять свои детекторы в активном состоянии, в то время как сам инструмент перенаправляется с одной цели на другую. И это может происходить до восьми раз за один оборот вокруг Земли.

Карта содержит данные за первые 22 месяца научной деятельности NICER. Каждая дуга показывает рентгеновские лучи и случайные всплески высокоэнергетических частиц, зарегистрированные инструментом NICER. Яркость каждой точки на изображении является результатом суммы этих сигналов и времени, которое NICER потратил на просмотр соответствующего направления. Рассеянное свечение пронизывает рентгеновское небо даже вдали от ярких источников.

Эти впечатляющие (и красивые) дуги возникают потому, что NICER часто следует между целями одним и тем же путем. Арки сходятся в ярких точках, которые представляют собой наиболее частые цели NICER - позиции ключевых источников рентгеновского излучения, за которыми миссия регулярно наблюдает.

«Даже при минимальном редактировании это изображение представляет дугу Лебедя, остаток сверхновой на расстоянии около 90 световых лет от нас, возраст которой составляет от 5000 до 8000 лет», - говорит Кит Джендро из Центра космических полетов имени Годдарда NASA в Гринбелте, штат Мэриленд, старший научный сотрудник миссии.- «Мы постепенно создаем новый рентгеновский снимок всего неба, и вполне возможно, что ночные наблюдения NICER смогут обнаружить и ранее неизвестные источники».

Рентгеновские данные, записанные инструментом NICER с борта Международной космической станции во время ночных оборотов вокруг Земли при перемещении объектива между целями в течение 22 месяцев. NASAspaceflight.com

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Основная задача NICER - определение размеров плотных остатков мертвых звезд, называемых нейтронными звездами, с точностью до пяти процентов. Некоторые из них мы наблюдаем в виде пульсаров. Эти измерения в конечном итоге позволят физикам разгадать загадку, какой же вид материи существует в их невероятно компактных ядрах. Пульсары - это быстро вращающиеся нейтронные звезды, которые, как нам кажется, испускают яркие световые импульсы и считаются идеальными кандидатами для такого исследования «массы-радиуса». И они входят в число регулярных задач NICER.

Другие нередко наблюдаемые пульсары изучаются в рамках эксперимента NICER «Исследование рентгеновской синхронизации и навигационных технологий» (Station Explorer X-ray Timing and Navigation Technology = SEXTANT). В эксперименте используется точная синхронизация импульсов рентгеновского излучения пульсара для того, чтобы NICER смог обеспечить независимое определение положения и скорости этих объектов в пространстве. И по своему принципу это, по большому счету, является такой себе галактической системой GPS. Когда эта технология достигнет своей зрелости, она позволит космическим зондам автономно перемещаться по Солнечной системе и за ее пределами.

Напомним, ранее ученые объяснили, почему Плутон "сияет" рентгеновскими лучами.

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