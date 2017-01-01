Половое размножение оказалось лекарством против рака

Такую версию выдвинули биологи.

Подавляющее большинство животных на планете продолжает свой род благодаря половому размножению. Существуют и такие, которые используют бесполое размножение — то есть способны произвести потомство в одиночку, без партнера. Есть и такие виды, которые могут переключаться между этими двумя «режимами».

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Ученые с давних пор пытаются понять, почему половое размножение оказалось так распространено. В чем его преимущества? Одно из наиболее распространенных объяснений состоит в том, что секс снижает вероятность потенциально вредных мутаций, которые чаще возникают у видов, размножающихся бесполым путем. Но есть и другие гипотезы: например, что генетическое разнообразие, обеспечиваемое половым размножением, делает организмы более склонными к получению выгодных вариантов генов, включая приспособления, которые позволяют лучше защищаться от патогенов и паразитов.

В новом исследовании группа ученых во главе с эволюционным биологом Фредериком Томасом из Университета Монпелье во Франции предлагает новую идею о том, почему секс так популярен. Половое размножение, по их словам, могло стать таким распространенным, потому что оно сокращает количество передаваемых раковых клеток, которых еще называют «обманщиками».

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В многоклеточных организмах, состоящих из множества различных клеток, которые научились ладить друг с другом для общего блага организма, эти клетки-«обманщики» размножаются и используют другие клетки для своего выживания и дальнейшего распространения по организму. Томас и его команда предполагают, что бесполое размножение, возможно, принесло пользу этим клеткам-«обманщикам» — за долгое время им удалось адаптироваться к генетически идентичным организмам, фактически клонам. Эти клетки, по словам ученых, также нашли способ обходить иммунные системы организмов, которые размножаются бесполым путем. Такие раковые клетки могут переходить от одного организма к другому, а вызываемые ими опухоли называются трансмиссивными.

Ученые предполагают, что половое размножение понизило риск развития такого типа онкологических заболеваний. Именно поэтому, по мнению исследователей, распространенность полового размножения у эукариот может восходить к первому появлению трансмиссивного рака у первых бесполых многоклеточных организмов.

Напомним, ранее сообщалось, что раковые клетки научились превращать в жир.

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