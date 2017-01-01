Между скоплений галактик обнаружен звездный мост

Две гигантские структуры оказались связаны между собой.

Астрономы заметили «мост», излучающий в радиодиапазоне, длиной примерно в 10 миллионов световых лет, который соединяет между собой два скопления галактик, медленно сталкивающихся друг с другом.

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Исследователи изучили в своей новой работе два скопления галактик под названиями Абель 0399 и Абель 0401, используя научный инструмент Low-Frequency Array, или LOFAR, расположенный на территории Нидерландов. Эта обсерватория идеально подходит для наблюдений очень длинных радиоволн в космосе. Ученые использовали эту решетку радиоантенн для изучения данной пары скоплений галактик, поскольку ранее наблюдения, проведенные при помощи других обсерваторий, выявили признаки наличия филамента, связывающего между собой две гигантские космические структуры.

«Присутствие этого филамента разожгло наше любопытство», - сказала главный автор нового исследования Федерика Говони (Federica Govoni) из Национального астрофизического института в Гальяри, Италия.

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В частности, Говони и ее коллег заинтриговал тот факт, что для обоих скоплений галактик ранее проводились наблюдения магнитных полей, которые к настоящему времени проведены лишь для весьма ограниченного числа скоплений галактик. Электроны, движущиеся очень быстро внутри этого магнитного поля, испускают так называемое синхротронное излучение, которое ученые наблюдают как радиоволны.

Поэтому для выяснения вопроса о наличии магнитного поля у предполагаемого филамента исследователи провели наблюдения в радиодиапазоне при помощи инструмента LOFAR. Эти наблюдения позволили подтвердить, что филамент обладает собственным магнитным полем. В настоящее время команда Говони пытается выяснить, является ли эта ситуация типичной для других сталкивающихся скоплений галактик Вселенной.

Это исследование описано в статье, опубликованной вчера, 6 июня, в журнале Science.

Напомним, ранее сообщалось, что в нашей галактике найдены три новых скопления звезд.

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