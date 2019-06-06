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Ученые нашли место разделения азиатов и европейцев

Комментариев: 2
Находка в Сибири позволила раскрыть секрет разделения человечества.
Место раскопок
Место раскопок
phys.org

Международная группа ученых обнаружила два детских молочных зуба, которые принадлежали древним людям, жившим во времена последней ледниковой эпохи на северо-востоке Сибири. Исследователи отнесли их к ранее неизвестной группе, названной древними северными сибиряками. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

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Останки были найдены при исследовании археологического памятника около реки Яны, который содержит более 2,5 тысячи артефактов из костей животных, а также каменные орудия и другие следы обитания человека. Специалисты проанализировали ДНК, извлеченную из зубов, возраст которых оценивается в 31 тысячу лет. Оказалось, что древние сибиряки были генетически связаны с европейцами и коренными американцами и мигрировали из Западной Евразии.

Ученые считают, что эта группа людей возникла одновременно с тем, как разделились линии азиатов и европейцев. Сибиряки быстро адаптировались к суровым условиям. Численность людей на древней стоянке достигала примерно 40, а общая популяция — около 500. Они не практиковали близкородственное скрещивание в отличие от стремительно исчезавших в то время неандертальцев.

Древние северные сибиряки определили мозаичный генетический облик современных людей, населявших обширную территорию в северной части Евразии и Северной и Южной Америке. По словам ученых, они являются «недостающим звеном» в истории происхождения коренных американцев.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые назвали древнейшую цивилизацию мира.

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Теги: ДНК, антропология
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Комментариев (2)
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SEMPENTY    06.06.2019, 14:43
Оценка:  0
SEMPENTY
Что и требовалось доказать, древние кацапы не имеют с Европой ничего общего.
гость  (аноним)  06.06.2019, 14:12
Оценка:  +1
гость
НАКОНЕЦ-ТО, ДОКАЗАНО: - КАЦАПЫ - ЕБ...НЫЕ АЗИАТЫ!!!
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