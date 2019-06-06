Пролет двойного астероида засняли на камеры

Такой астероид может представлять угрозу для Земли.

В конце мая космический объект 1999 KW4 прошел мимо Земли на расстоянии 5,2 миллиона километров.

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25 мая этого года двойной астероид пролетел возле Земли на расстоянии «всего» 5,2 миллиона километров. При этом система под каталожным названием 1999 KW4 в этот свой проход не представляла угрозы для нашей планеты. Поскольку орбита этой астероидной пары хорошо известна, астрономы смогли точно просчитать параметры ее сближения с Землей.

Но, как бы там ни было, это событие стало прекрасной возможностью подготовить наблюдательную кампанию и попрактиковаться в действиях на случай приближения опасного околоземного объекта. Благодаря использованию инструмента «Сфера» на «Очень Большом Телескопе» (Very Large Telescope = VLT) Европейской Южной Обсерватории (ESO) в Чили, были получены самые четкие снимки и кадры двойного астероида.

По информации ESO, инструмент «Сфера» был первоначально разработан для наблюдения за планетами, обращающимися вокруг далеких звезд. Этот инструмент работает с системой адаптивной оптики, которая корректирует турбулентности в земной атмосфере и, таким образом, обеспечивает получение чрезвычайно четких изображений.

Минимальное расстояние между 1999 KW4 и Землей во время их сближения ESO

Дуэт астероидов 1999 KW4 снова приблизится к Земле в 2036 году, но и в будущем он не будет рассматриваться кандидатом на столкновение с нашей планетой. Тем не менее, объект очень похож на другую двойную астероидную систему под названием Дидим (Didymos), которая однажды действительно может стать угрозой для нашей родной планеты. По этой причине Дидим и его спутник Дидимун являются целью уникального эксперимента по планетарной защите.

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Планируется, что космический зонд NASA «Дарт» в рамках эксперимента по проверке возможности отклонения астероидов ударит в Дидимун с целью изменения его орбиты вокруг Дидима. После этого искусственного столкновения в 2026 году будет запущен космический зонд Hera Европейского космического агентства (ESA), задача которого будет состоять в том, чтобы исследовать астероиды с целью сбора информации об их новом состоянии.

Чем больше данных удастся собрать об околоземных объектах, тем лучше это будет для будущей защиты нашей планеты. И исследователям обсерватории ESO великолепно удалось во время пролета 1999 KW4 с мельчайшими подробностями наблюдать и заснять эту двойную систему. Полученные изображения достаточно четкие, чтобы различить оба компонента астероида, которые находятся на орбите на расстоянии около 2,6 километра друг от друга.

«Двойной астероид пролетел мимо Земли со скоростью более 70 тысяч километров в час, поэтому наблюдать за ним с помощью телескопа VLT было весьма сложно», - заявил Диего Паррагес, который тогда и управлял телескопом. «Во время наблюдений атмосферные условия были несколько нестабильными. Кроме того, астероид был относительно слабым космическим объектом, что сделало эти наблюдения особенно трудными», - добавляет астроном VLT Матиас Джонс.

Все участники команды очень надеются внести свой вклад, чтобы помочь защитить планету от потенциально опасных астероидов, говорит генеральный директор ESO Ксавье Барконс: «В дополнение к использованию сложных функций VLT, мы сотрудничаем с ESA в деле разработки прототипов для большой сети, которая выведет обнаружение, отслеживание и характеристику астероидов на новый уровень».

Напомним, ранее сообщалось, что обнаружена планета, которая вращается возле двух солнц.

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