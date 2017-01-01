Ученые починили дефектные яйцеклетки животных

Исследователи из Шанхая намерены изучить возможности применения на человеке.

Шанхайские исследователи разработали метод выявления и исправления аномалий в яйцеклетках мышей. Этот способ генного редактирования способен предотвратить наследственные заболевания у потомства. Пока речь идет только о животных, сообщается на сайте Академии наук Китая.

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Ученые сосредоточились на яйцеклетках, поскольку они, в отличие от сперматозоидов, несут гораздо больше генетической информации для развития зародыша. Помимо 23 пар хромосом, цитоплазма и митохондрии яйцеклеток также вносят свой вклад. Сперматозоиды обеспечивают только 23 пары хромосом отца.

С помощью технологии редактирования генов у мышей команда показала, что некоторые аномалии яйцеклеток можно обнаружить и отредактировать, восстановив их нормальное состояние.

«Если мы сможем подтвердить эффективность этой методики у человека, то в будущем наша терапия будет направлена на матерей, у которых уже родился ребенок с редким генетическим заболеванием», — заявил ученый Юнь Сунь.

Деталей о работе ученых сообщается мало, но зато подробно расписываются перспективы открытия.

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Изначально авторы фокусировались на редких генетических болезнях, таких как синдром Ангельмана, но выводы могут помочь и в лечении более распространенных состояний. Например, расстройств аутистического спектра. Сегодняшние исследования свидетельствуют, что большинство людей с аутизмом заболевают из-за эпигенетических изменений в генах репродуктивных клеток родителей.

Метод может быть полезен и для экстракорпорального оплодотворения, считают авторы. Он позволит проверить риски эпигенетических изменений в репродуктивных клетках до их оплодотворения.

Команда продолжит исследования.

Напомним, ранее сообщалось, что генетики установили рекорд по изменению клетки.

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