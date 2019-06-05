Впервые обнаружен корональный выброс на активной звезде

Это первое обнаружение выброса на звезде, отличной от Солнца.

Группа исследователей идентифицировала и впервые охарактеризовала мощное извержение в атмосфере активной звезды HR 9024, сопровождающееся яркой вспышкой в рентгеновском диапазоне, после которой с поверхности звезды был выброшен гигантский сгусток плазмы, т.е. горячего газа, содержащего заряженные частицы. Это стало первым случаем обнаружения коронального выброса массы (coronal mass ejection, или CME) со стороны звезды, отличающейся от Солнца. Корона представляет собой внешнюю атмосферу звезды.

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В этой новой научной работе были использованы данные, собранные при помощи рентгеновской космической обсерватории НАСА Chandra («Чандра»). Полученные результаты подтверждают, что CME рождаются в недрах магнитно активных звезд и связаны с физикой светил.

«Метод, который мы использовали, основан на измерениях скоростей сгустков плазмы во время звездной вспышки, - рассказала главный автор нового исследования Констанза Аргироффи ( Costanza Argiroffi) из Университета Палермо, Италия. – Суть состоит в том, что по аналогии с солнечными вспышками ожидается, что во время вспышки плазма, заключенная в корональной петле, где происходит вспышка, движется сначала вверх, а затем – вниз, достигая расположенных ниже слоев звездной атмосферы. Кроме того, ожидается дополнительное движение, всегда направленное вверх, если вспышка сопровождается возникновением CME».

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В своей работе команда Аргироффи проанализировала особенно удобную для наблюдений вспышку, которая произошла на активной звезде HR 9024, расположенной на расстоянии примерно 450 световых лет от нас. Спектрометр High-Energy Transmission Grating Spectrometer (HETGS) космической обсерватории Chandra является единственным инструментом, который позволяет измерять параметры движения корональной плазмы на скоростях, составляющих «всего лишь» несколько десятков тысяч километров в час.

Результаты наблюдения ясно показали, что во время вспышки очень горячий материал (с температурой от 10 до 25 миллионов Кельвинов) сначала поднялся вверх, а затем опустился вниз, двигаясь при этом со скоростями от 140 000 до 550 000 километров в час. Эти результаты находятся в хорошем соответствии с поведением материала во время солнечной вспышки, указывают исследователи.

Работа опубликована в журнале Nature Astronomy.

Напомним, ранее сообщалось, что на Солнце обнаружили горячих головастиков.

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