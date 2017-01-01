День в истории: Опасный вирус и Марианские острова

В этот день, 4 июня, произошли такие события.

Марианские острова

Марианские острова 100dorog.ru

Согласно археологическим данным, первые люди появились на островах 2000 лет до н. э. и были выходцами из юго-восточной Азии. Позже первые поселенцы стали известны как чаморро. Островитяне имели социальное деление. Главами семей считались женщины. Начиная с XVI века колонизаторы безуспешно пытались искоренить матриархат. Около 1000 лет назад культура чаморро изменилась, что нашло проявление и в архитектуре. Островитяне стали строить так называемые камни латте, которые использовались в качестве оснований домов и в религиозных целях.

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6 марта 1521 года моряки экспедиции Фернана Магеллана стали первыми европейцами, увидевшими острова (испанские корабли остановились в бухте Уматак у острова Гуам). Из-за первой неприятной встречи с чаморро Магеллан дал островам название Las Islas de los Ladrones («острова Воров»), так как местные аборигены украли некоторые предметы с кораблей Магеллана, воспользовавшись слабостью команды после утомительного перехода через Тихий океан. В 1565 году острова формально объявлены собственностью испанской короны. А 4 июня 1665 года испанская королева Мария Анна Австрийская подписала указ о переименовании Островов Воров в Марианские.

В 1668 году на острова прибыли миссионеры во главе с Диего Луисом Сан-Виторесом. Он дал островам новое название в честь испанской королевы Марианны Австрийской, вдовы Филиппа IV.

Началась колонизация Марианских островов. Вскоре Сан-Виторес был убит, что привело к вооружённым столкновениям. Население островов сократилось с 150 тыс. человек на момент прибытия испанцев до 5 тыс. в 1741 году. Многих чаморро заставили переехать на Гуам (только островитяне Рота сопротивлялись, прячась от испанских солдат в холмах острова). Началось заселение островов испанцами и филиппинцами. В 1815—1885 годах северные острова архипелага заселялись жителями соседних Каролинских островов. После окончания испанского господства, когда чаморро разрешили вернуться на родные острова, оказалось, что многие привлекательные земли заняты каролинцами.

После Испано-американской войны Испания уступила США южную часть Марианских островов, а северную часть продала Германской империи по договору от 12 февраля 1899 года. После Первой мировой войны Марианы были поставлены Лигой Наций под управление Японии (основным занятием японцев на островах стало выращивание сахарного тростника), после Второй мировой войны — ООН под управление США (американцы завладели островами в 1944 году, и с острова Тиниан взлетали самолёты, сбросившие бомбу на Хиросиму и Нагасаки 6 августа и 9 августа 1945 года соответственно). В 1978 году США предоставили островам особый статус: Северные Марианские острова и Гуам стали считаться неинкорпорированными организованными территориями США. В 1986 году жителям островов был предоставлен статус граждан США

Автомобильный концерн Крайслер

Крайслер Календарь

Компания основана в 1924 инженером и бизнесменом Уолтером Перси Крайслером в результате реорганизации компании «Максвелл Мотор» (поглотившей в свою очередь «Чалмерс Мотор», основанную в 1908) и «Виллис-Оверленд». В 1924 вышел их первый 6-цилиндровый автомобиль марки «Крайслер».

А 4 июня 1925 года был основан автомобильный концерн «Крайслер».

Очень удачной была покупка в 1928 компании «Додж», сразу же выведшая «Крайслер» в ряды передовых автокомпаний Америки. В том же году были запущены марки Plymouth («Плимут») и DeSoto («Де Сото»).

В 1955 модельный ряд автомобилей «Chrysler Imperial» выделяется в отдельную линию «Imperial». Компания активно начинает вести скупку европейских автопредприятий: в 1963 покупает 40% акций испанской компании Barreiros Diesel («Баррейрос Дизель»), в 1964 — 30% акций британского автомобильного консорциума Rootes Group («Рутс Груп»), в 1966-67 — около 80% акций французской фирмы «Симка». Эти фирмы именуются соответственно «Крайслер Эспанья», «Крайслер Юнайтед Кингдом», «Крайслер Франс» и объединяются впоследствии в единый автоцентр «Крайслер» в Европе.

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В 1970 «Мицубиси Моторс» выпускает под маркой Chrysler малолитражные автомобили для продажи в США. Но 1970-е годы становятся для компании убыточными: сказались и энергетический кризис, и непродуманная производственная политика, и ряд неудачных моделей (Dodge Aspen, Plymouth Volare, Dodge St. Regis), а также — проблемы с качеством.

В 1978 бразды правления отделением «Крайслер» в Европе переходят к «Пежо—Ситроен» (Peugeot—Citroen), но Chrysler по-прежнему остался на грани банкротства. Для выхода из создавшейся ситуации компания пригласила Ли Якокку — известного менеджера, которому удалось получить гарантии займов от федерального правительства, доказав, что закрытие заводов такой гигантской корпорации, как Chrysler, было бы национальной трагедией Америки. Якокке удалось перестроить управление и поднять престиж компании к 1983. К Chrysler присоединяются Lamborghini (1987), AMC (American Motors Corporation) со своим знаменитым отделением Jeep. В 1985—1989 Chrysler разрабатывает небольшие экономичные автомобили в содружестве с Mitsubishi Motors и Renault. С 1988 выходит серия легковых автомобилей, грузовиков и пикапов Eagle.

В 1998 корпорация объединяется с концерном Daimler-Benz, который получает название DaimlerChrysler. Изначально планировалось равноправное партнёрство, но Daimler полностью поглотил Chrysler. Новые владельцы компании имели собственное видение производства, с которым не соглашались большинство руководителей Chrysler. В Daimler решили назначить новых руководителей производств. С этого момента налаженные отношения с поставщиками и эффективность производства ухудшались.

В 2007 DaimlerChrysler продал подразделение Chrysler за $7,4 млрд фонду Cerberus.

30 апреля 2009 года Chrysler объявил о техническом банкротстве. После выплаты долгов часть акций Chrysler были проданы концерну Fiat. В начале 2014 года концерн Fiat получил полный контроль над Chrysler.

Вирус Worm.ExploreZip

Червь Worm.ExploreZip Medium

ExploreZip, также известный как I-Worm.ZippedFiles, является разрушительным компьютерным червем, который атакует компьютеры под управлением Microsoft Windows. Впервые он был обнаружен в Израиле 6 июня 1999 года.

Червь использует Microsoft Outlook, Outlook Express или Exchange для рассылки себя, отвечая на непрочитанные сообщения в папке «Входящие». Вложение электронной почты имело название Zipped_files.exe. Червь также ищет подключенные диски и сетевые компьютеры для установки Windows. Если он найден, он копирует себя в папку \ Windows на удаленном компьютере, а затем изменяет файл Win.ini зараженного компьютера.

8 января 2003 года Security Response обнаружила упакованный вариант этой угрозы, который обладает такими же характеристиками.

Напомним, днем ранее мы вспоминали второй выход в открытый космос и изобретение парашюта.

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