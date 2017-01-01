На затонувшем 800 лет назад судне нашли сокровища

Драгоценности нашли среди обломков торгового судна.

В китайской музее Гуандун появились предметы старины, извлеченные из обломков древнего торгового судна. Среди бесценного фарфора и сундуков медных монет были найдены и два золотых ожерелья удивительной красоты и отменной сохранности.

Ожерелье Daily Mail

Судно, получившее название Наньхай-I, впервые было обнаружено совместной китайско-британской дайвинг-экспедицией еще в 1987 году. Однако лишь два десятилетия спустя исследователи смогли наконец безопасно извлечь обломки из воды для дальнейшего изучения. Это торговое судно направлялось по так называемому «Морскому шелковому пути» из Китая в Индийский океан и было нагружено разнообразными товарами. Среди них — потрясающие золотые украшения, выставленные теперь на всеобщее обозрение в музее Гуандун в Гуанчжоу, Китай.

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«Наньхай» — это обозначение Южно-Китайского моря, в котором и было совершено открытие. Потерпевшее кораблекрушение судно было найдено у побережья острова Шанчуань в провинции Гуандун. На сегодняшний день это один из крупнейших и древнейших известных кораблей времен династии Сун, которая правила с 960 по 1279 годы н.э. На самом деле дайверы искали затонувший корабль голландской Ост-Индской компании Rimsburge, однако случайно наткнулись на совершенно неожиданный клад. «Наиболее вероятный сценарий крушения — банальная перегрузка корабельного трюма. Также виновником трагедии мог быть сильный шторм», поясняет директор Института подводной археологии Китая Цзян Бо.

Застежка массивного золотого ожерелья Daily Mail

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Чрезвычайно хорошо сохранившийся древний корабль представлял собой торговое судно для путешествия по океану, с вместительным трюмом, длиной 22 метров и шириной около 9 метров. Несмотря на то, что обломки, занесенные песком и илом, пролежали на морском дне свыше 800 лет, корпус Наньхая сохранил свою целостность, а в трюме его обнаружили десятки тысяч реликвий старины. Само судно погрузилось в воду всего на 23 метра, однако мутная вода и общая протяженность корпуса из размокшей древесины крайне усложнили операцию по извлечению.

Ожерелье Daily Mail

Сейчас древнее судно хранится в гигантском аквариуме, среда внутри которого настроена так, чтобы воспроизводить точную температуру и качество воды того прибрежного района, где был обнаружен корабль. Для этого пришлось задействовать водонепроницаемый «саркофаг» емкостью 5500 тонн, чтобы уже внутри него постепенно очищать и восстанавливать фрагменты судна. Все это обошлось властям в $20 миллионов, а сам процесс реставрации посетители могли наблюдать в режиме реального времени — аквариум был выставлен на всеобщее обозрение.

Среди находок — примерно 100 тонн металлических изделий, включая гвозди, кастрюли и сковороды, а также 13 000 кусочков фарфора из знаменитых печей Фуцзянь, Цзянси и Чжэцзян, некоторые из которых упакованы и даже помечены названиями магазинов, в которых они были проданы, а также подписью мастерских-изготовителей. Кроме того, было обнаружено огромное количество золотых и серебряных изделий — кольца и браслеты, а также свыше 17 000 медных монет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Германии нашли сокровища сбежавшего короля викингов.

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