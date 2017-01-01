Хирурги тушили огонь в груди пациента

Огонь благополучно потушили.

Австралийские медики сообщили о редком случае: во время операции на сердце по устранению разрыва аорты в грудной полости пациента вспыхнул огонь. Хирургам удалось быстро его потушить и успешно зашить артерию, сообщается в пресс-релизе на сайте Eurekalert!, который ссылается на доклад медиков на конгрессе Европейского общества анестезиологии Euroanaesthesia, проходящий 1-3 июня в Вене. Также о необычном случае рассказывает Gizmodo.

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В августе 2018 года в больницу Остин в Мельбурне поступил 60-летний мужчина. Ему требовалась срочная операция по устранению повреждения восходящей части аорты — в этой части артерии произошел разрыв внутреннего слоя. Помимо проблем с аортой пациент долгое время страдал от хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) — так называют группу заболеваний, которые характеризуются хроническим ограничением потока воздуха в дыхательных путях. Со временем болезнь прогрессирует, в легких могут сформироваться буллы, что и произошло у пожилого австралийца.

Чтобы быстро добраться до сердца, хирурги под руководством Рут Шейлор (Ruth Shaylor) были вынуждены рассечь грудину — кость, находящуюся в центре груди и защищающую от внешних воздействий сердце и легкие. Во время этой процедуры к грудине пристала часть правого легкого, и в том числе несколько булл. Пока хирурги пытались отделить легочную ткань от кости, они повредили стенку одной из булл, что повлекло за собой утечку воздуха из легких. Чтобы у пациента не началась дыхательная недостаточность, врачи подали чистый кислород.

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Во время проведения операции медики использовали электрокаутеризацию — процедуру, позволяющую, рассекать мягкие ткани и останавливать кровотечение из мелких кровеносных сосудов. Она проводится с помощью прибора электрокаутера. Во время электрокаутеризации в грудной полости пациента находился сухой хирургический тампон. После того, как пациенту стали давать чистый кислород, на тампон попала искра из электрокаутера и он вспыхнул. Огонь не причинил мужчине вреда, так как врачи тут же потушили пламя. В дальнейшем операция проходила без эксцессов и медики успешно зашили аорту пациента.

После операции Шейлор и ее коллеги стали искать в научной литературе похожие случаи и нашли только шесть. В трех из них пациентам проводили коронарное шунтирование, в трех — торакальную хирургию. Все случаи были связаны с наличием сухих хирургических пакетов, электрокаутеризацией и повышенной концентрацией вдыхаемого пациентами кислорода. Во всех случаях у них были легочные заболевания, в том числе ХОБЛ.

Ранее медики рассказали о другом редком случае. У пациента с хронической сердечной недостаточностью началось кровохарканье и он выкашлял сгусток крови в форме правого бронхиального дерева.

Напомним, ранее сообщалось, что в Швейцарии создали экзоскелет, управляемый силой мысли.

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