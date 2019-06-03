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Впервые генетическое оружие протестировали на комарах

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Генетически модифицированный грибок убивает малярийных комаров.
Грибок убивает малярийных комаров
Грибок убивает малярийных комаров
bbc.com

Ученые из Университета Мэриленда создали генетически модифицированный (ГМ) грибок, который выделяет токсин, убивающий малярийных комаров. Эффективность этого метода борьбы с носителями смертельно опасной инфекции была впервые протестирована вне лабораторных условий. Об этом сообщает издание Science Alert.

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Исследователи внесли в грибок Metarhizium pingshaense гены, кодирующие активируемые кальцием калиевые ионные каналы и гибридный гексатоксин-Hv1a. Последний выделяет смертельно опасных австралийских воронковых пауков. Для испытания гибридного грибка, патогенного для комаров Anopheles coluzzii, была использована «Москитная сфера» — комплекс, построенный для имитации природной среды в Буркина-Фасо (Западная Африка). В этом регионе заболеваемость малярией в 2017 году составила 7,9 миллиона случаев.

«Москитная сфера» состояла из шести отсеков. В четырех из них, укрытых парниковой пленкой, находились постройки с телятами, растения для взрослых комаров и места для спаривания. Устойчивые к инсектицидам A.coluzzii были собраны для эксперимента в виде личинок из естественных мест обитания, а внутри отсеков насекомые достигли взрослой формы. Грибок был помещен на ткань, которую подвесили внутри «сферы».

Оказалось, что комары, подвергшиеся воздействию гибридного белка, умирали в 1,6 раза быстрее, чем от дикой формы M.pingshaense. Популяция насекомых гибла в течение 45 дней. При этом грибки менее видоспецифичны, чем метод генного драйва, с помощью которого вредные мутации распространяются внутри самой дикой популяции комаров с помощью ГМ-насекомых.

Напомним, ранее сообщалось, что комарам научились отключать аппетит.

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Теги: комары, генетика
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  03.06.2019, 12:54
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гость
А чего тестирование проводили на бедных комариках а не на кацапах, разносчиках скреп и духовности?
Кацапня больше подходит для экспериментов!
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