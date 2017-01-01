В древнем поселении найдены следы опасной инфекции

Инфекция пожирала кишечник наших предков.

Ученые Кембриджского университета нашли следы древней кишечной паразитарной инфекции в поселении Чатал-Хююк в Анатолии, которое существовало до 5600 года до нашей эры. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Читай также: В легендарной Трое нашли смертельно опасную древнюю инфекцию

Специалисты изучили под микроскопом образцы копролитов (окаменевших фекалий), найденные в почве при раскопках и датированные 7100-6150 годами до нашей эры. Они также провели химический анализ на содержание желчной кислоты и органических соединений (например, стеринов), который показал, что копролиты имеют человеческое происхождение.

Результаты исследования продемонстрировали, что в двух копролитах присутствуют яйца власоглавов — круглых червей, которые поражают кишечник, где питаются кровью. Они глубоко внедряются в стенку кишечника, способствуя воспалению и интоксикации продуктами жизнедеятельности. Паразиты могут передаваться через загрязненную фекалиями воду и пищу, вызывают анемию, диарею, задержку роста и умственного развития у детей.

Копролиты phys.org

Напомним, ранее сообщалось, что американка умерла от инфекции, устойчивой ко всем антибиотикам.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.