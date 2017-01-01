Гиперактивная комета доказала теорию происхождения воды на Земле

Воду занесли из космоса.

Новейшие наблюдения кометы 46P/Виртанена, которая прошла мимо нашей планеты в декабре 2018 г., указывают на то, что с кометами на нашу планету могло быть доставлено больше воды, чем считалось ранее.

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Появление океанов на Земле является до сих пор активно обсуждаемой темой. Земля находится достаточно близко к Солнцу, и при формировании ее из каменистых планетезималей внутренней части Солнечной системы, бедных водой, планета должна была оказаться «сухой». Однако вода могла быть доставлена на поверхность Земли позднее, с кометами, представляющими собой ледяные шары, содержащие подчас большое количество замороженной воды.

Однако этой гипотезе бросает вызов тот факт, что соотношение между изотопами тяжелого и легкого водорода (D/H) в составе молекулы воды материала комет примерно в три раза выше выше, чем в воде, обнаруживаемой на Земле. Это ограничивает количество воды, доставленной на древнюю Землю с кометами, примерно десятью процентами.

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Однако в новом исследовании, проведенном учеными во главе с Дареком Лис (Dariusz (Darek) Lis) из Лаборатории реактивного движения НАСА, США, показано, что в случае особого класса комет, называемого «гиперактивными» кометами, отношение D/H оказывается именно таким, как в воде земных океанов. Кометы этого класса характеризуются тем, что при приближении к Солнцу выделяют в атмосферу больше воды, чем возможно выделить с поверхности, за счет сублимации находящихся в атмосфере кометы твердых кусочков льда, испущенных с поверхности ранее. Более того, в своей работе Лис и его команда выдвигают предположение о том, что изотопный состав водорода молекул воды материала обычной, не гиперактивной кометы может отличаться при переходе от поверхности кометы к ее атмосфере по причине преимущественной сублимации более тяжелого водорода. Поэтому в действительности изотопное отношение D/H материала ядра обычных комет может оказаться ближе к отношению D/H воды из океанов на Земле, считают авторы. Это, в свою очередь, означает, что основным источником воды на нашей планете могут считаться кометы, поясняют авторы.

Исследование опубликовано в журнале Astronomy and Astrophysics.

Напомним, ранее внеземное происхождение воды доказали при помощи пушки.

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