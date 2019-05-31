На Гавайях расплодились поедающие мозг черви

Власти штата предупредили туристов о необходимости соблюдения мер предосторожности.

Как сообщает телеканал Sky News, личинки червей развиваются в местных моллюсках. Их чаще всего поедают крысы, но зараженную улитку может употребить в пищу и человек. В организме человека черви питаются тканями мозга, что вызывает эозинофильный менингит. Это очень тяжелое заболевание, часто с необратимыми осложнениями, иногда — со смертельным исходом.

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Предупреждения последовали в связи с появлением трех новых случаев заболевания. Один из туристов заразился после того, как специально «съел слизняка на спор», двое других съели немытые фрукты и овощи.

За первые месяцы 2019 года было зафиксировано пять случаев заражения, в то время как в 2018 году их было всего 10.

Ангиостронгилёз. о котором, по всей видимости, идет речь, вызывается нематодами Angiostrongylus cantonensis — паразитом крыс. Личинки гельминта выделяются в окружающую среду с калом. Пресноводные и наземные моллюски — промежуточные хозяева, креветки и крабы — так называемые резервуарные хозяева.

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Заболевания эндемичны во многих странах Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Таиланд, Малайзия, Индонезия, Китай, Япония, Филиппины), в Тихоокеанском регионе (Австралия), Центральной и Южной Америке (Куба, Пуэрто-Рико, Бразилия), Африке (о. Мадагаскар), Ближнем Востоке (Египет).

Человек заражается при употребление в пищу различных видов моллюсков, крабов и креветок в сыром или полусыром виде. Попав в мозг (спинной мозг, глаза и проч.) паразиты со временем гибнут, но перед этим успевают серьезно повредить ткани хозяина, вызывая паралич, слепоту и прочие последствия разной степени неприятности.

Напомним, ранее сообщалось, что

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