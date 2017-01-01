Наши предки могли наблюдать глобальную катастрофу

Уточнено время мощного извержения вулкана на территории Турции .

Ученые Университета Кертина в Австралии выяснили, что извержение вулкана, которое наблюдали доисторические люди, на самом деле случилось на 245 тысяч лет позднее, чем считало большинство исследователей. Таким образом, очевидцем катастрофы должен был быть человек современного типа, а не неандертальцы. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

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Специалисты определили возраст следов, оставленных предками человека в слое пепла, образовавшемся при извержении вулкана Чакаллар (Çakallar) на западе современной Турции тысячи лет назад. Для этого они провели анализ образцов пепла с помощью двух различных методов — датирования по радиогенному гелию и космогенному хлору. Первый позволяет определить возраст изверженных зерен циркона в вулканических породах, а второй — время пребывания пепла на поверхности.

Изначально предполагалось, что следы принадлежали неандертальцам эпохи плейстоцена, однако новые данные показали, что отпечатки гораздо моложе. Они принадлежали человеку современного типа, жившего 4,7 тысячи лет назад, в бронзовом веке.

По словам специалистов, люди наблюдали за вулканом с безопасного расстояния, когда его активность уже сильно ослабела. Те же Homo sapiens, скорее всего, оставили наскальные рисунки, сделанные неподалеку от того места, где были обнаружены следы.

Напомним, ранее сообщалось, что популярную гипотезу о Йеллоустонском супервулкане опровергли.

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