На Плутоне могут находиться вулканы с жидкой водой

Наличие аммиака на поверхности может свидетельствовать о вулканах с водой.

Наличие аммиака в красноватых льдах на Плутоне может свидетельствовать о недавней геологической активности на поверхности карликовой планеты, когда жидкая вода извергалась из глубин Плутона, подобно расплавленной лаве на Земле, сообщается в новом исследовании.

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Эти находки свидетельствуют о том, что на Плутоне могут поддерживаться условия, благоприятные для развития жизни, отмечают исследователи.

В этой новой работе ученые проанализировали данные, собранные при помощи космического аппарата НАСА New Horizons («Новые горизонты») во время пролета зонда мимо карликовой планеты в 2015 г. В этих данных исследователи обнаружили свидетельства наличия аммиака на поверхности Плутона в тех зонах, где, согласно предыдущим исследованиям, недавно имела место тектоническая активность.

"В последние годы аммиак стал чем-то вроде Святого Грааля для планетологов», - сказала главный автор нового исследования Кристина Далле-Оре (Cristina Dalle Ore), планетолог из Исследовательского центра Эймса, США. Одна из причин состоит в том, что аммиак является ключевым ингредиентом для ряда биохимических реакций, «и поэтому обнаружение аммиака свидетельствует об условиях, благоприятных для развития жизни. Это не означает, что мы нашли жизнь – и мы до сих пор ее так и не обнаружили – однако теперь мы знаем, где надо искать".

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Аммиак представляет собой «хрупкую молекулу, которая разрушается под действием ультрафиолетового излучения и космических лучей», сказала Далле-Оре. «Поэтому обнаружение этой молекулы на поверхности свидетельствует о том, что материал был извергнут на поверхность карликовой планеты недавно, возможно, несколько миллионов лет назад».

Исследователи считают, что под ледяной поверхностью Плутона находятся водоемы, содержащие жидкий раствор аммиака в воде, которые обогреваются в результате распада радиоактивных руд. Несмотря на то, что на поверхности Плутона поддерживаются настолько низкие температуры, что даже обычный воздух обращается в лед, под поверхностью температура может быть существенно выше, а кроме того, растворение аммиака в воде понижает ее температуру замерзания, поясняют исследователи.

Работа опубликована в журнале Science Advances 29 мая.

Напомним, ранее сообщалось, что на Плутоне может скрываться подземный океан.

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