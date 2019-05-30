Астрономы нашли запрещенную планету

Она находится там, где не должна быть.

«Запрещенной» планетой Питер Уитли (Peter Wheatley) и его коллеги назвали экзопланету NGTS-4b. При массе в 20 масс Земли она достаточно велика — всего на 20 процентов меньше ледяного гиганта Нептуна, однако раскалена до 1000 °С. Орбита NGTS-4b пролегает совсем неподалеку от похожей на наше Солнце звезды, и год здесь длится около 1,3 суток. Но самое интересное в том, что находится она в области, где подобных планет не должно быть в принципе.

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«Нептунианской пустыней» называют близкие к звезде регионы, где планет размерами с Нептун и больше (больше 0,1 массы Юпитера) не обнаруживается. Слишком сильные потоки частиц и излучения быстро уносят их разреженные верхние оболочки, оставляя только твердое ядро. Планета NGTS-4b как будто не замечает этого правила, подтвержденного в предыдущих наблюдениях и описанного в моделях. Ее плотность — около 3,45 г/см3 — показывает, что экзопланета имеет твердое ядро и оболочку атмосферы.

Астрономы предлагают две гипотезы, способные объяснить эту загадку. Во-первых, NGTS-4b могла образоваться на более далекой и спокойной орбите, где и провела все время молодости звезды, пока та была особенно активна и неспокойна. Она могла мигрировать ближе сравнительно недавно, в результате каких-то случайных гравитационных взаимодействий. Во-вторых, секрет NGTS-4b может быть в аномально крупном и тяжелом твердом ядре, способном удерживать газовые оболочки и замедлять их улетучивание в космос.

«Это, должно быть, весьма суровая планета: она располагается в зоне, где планеты размеров Нептуна выживать не могут», — говорит один из авторов находки астрофизик Ричард Уэст (Richard West). Открытие было сделано с помощью инструментов расположенной в Чили европейской обсерватории ESO. Статья ученых готовится к публикации в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society; коротко о работе рассказывается в пресс-релизе Уорикского университета.

Напомним, ранее сообщалось, что ошибка позволила найти крупнейшее скопление экзопланет.

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