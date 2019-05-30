Переключиться на мобильную версию
Тренды:

У красного мяса обнаружили лечебные свойства

Комментариев: 2
Мясо снижает риск развития склероза.
Красное мясо оказалось очень полезным
Красное мясо оказалось очень полезным
freepik.com

Ученые из Университета Кертина и Австралийского национального университета выяснили, что употребление красного мяса в составе средиземноморской диеты снижает риск развития рассеянного склероза. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Читай также: Мясо и хлеб убьют цивилизацию: западная диета смертельно опасна

Специалисты проанализировали данные, полученные в ходе долговременного исследования Ausimmune, в котором приняли участие 840 человек. Целью был поиск связи между средиземноморской диетой, включающей необработанное мясо (баранина, говядина и свинина), и снижением риска начальной стадии демиелинизации центральной нервной системы, предшествующей рассеянному склерозу.

Оказалось, что употребление 65 грамм мяса в день может затормозить развитие заболевания. Исследователи считают, что это связано с наличием микро- и макроэлементов, в том числе белков, железа, цинка, селена, калия, витамина D и витаминов группы В, некоторые из которых участвуют в обеспечении нормального функционирования нервной системы.

Рассеянный склероз — хроническое аутоиммунное заболевание, при котором происходит нарушение миелиновой оболочки нервных волокон головного и спинного мозга, поражаются различные отделы нервной системы. Эффективных методов лечения заболевания пока не существует, а средняя продолжительность жизни больных на 5-10 лет меньше, чем у здоровых людей.

Напомним, ранее был назван простой способ продлить жизнь.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.

Поделись:
Теги: мясо, склероз
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  30.05.2019, 12:27
Оценка:  0
гость
Спонсор исследование Антоновский мясокомбинат)))
гость  (аноним)  30.05.2019, 12:10
Оценка:  0
гость
Ждём ответа от травоядных, на каком лугу надо травку пожевать, чтоб такой же эффект получить)))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь