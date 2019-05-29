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Одиноких женщин назвали самыми счастливыми

Комментариев: 2
Оказывается, от брака больше выигрывают мужчины.
Одинокие и бездетные женщины более счастливы
Одинокие и бездетные женщины более счастливы
freepik.com

Незамужние и бездетные женщины — самые счастливые люди в обществе, заявил психолог-бихевиорист, профессор Лондонской школы экономики и политических наук Пол Долан. Об этом сообщает The Guardian.

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По наблюдению ученого, большинство людей признают, что счастливы состоять в браке, если их супруг или супруга в момент опроса находятся рядом. Долан добавил, что в действительности от брака выигрывают только мужчины. «Они реже идут на риск, зарабатывают больше денег и дольше живут», — пояснил профессор. По его словам, женщины, напротив, не получают никакой пользы от замужества: «им приходится со многим мириться, и они раньше умирают».

Долан отметил, что многие одинокие женщины чувствуют себя несчастными потому, что в обществе укоренен стереотип о браке и детях как признаках успеха.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые назвали самый счастливый возраст.

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Теги: счастье, исследование, психология
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Комментариев (2)
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Владимир2911    29.05.2019, 12:52
Оценка:  -1
Владимир2911
Бредятина. Они просто вынуждены создавать такую иллюзию счастливой жизни: ведь никто не захочет женится на хмурой и вечно уставшей и чем-то недовольной даме.
Дром    29.05.2019, 13:03
Оценка:  +1
Дром
А зачем им замуж, если они и так счастливы? Брак. к сожалению, утратил свою социальную функцию: об этом говорит количество разводов, популяризация внебрачных связей и попустительское отношение к супружеским изменам. Брак теперь, не более чем юридическое соглашение.
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