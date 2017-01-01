В мозге стариков с Альцгеймером нашли новые нервные клетки

Нервные клетки все-таки восстанавливаются.

Изучение посмертных образцов мозга пожилых людей обнаружило новые нервные клетки даже у тех из них, кто достиг 99-летнего возраста и страдал от нейродегенеративных заболеваний вроде болезни Альцгеймера. Об этом Орли Лазаров (Orly Lazarov) и ее коллеги из Иллинойского университета в Чикаго пишут в статье, опубликованной в журнале Cell Stem Cell.

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Поговорка "нервные клетки не восстанавливаются" опирается на представления о том, что мозг заканчивает расти в юношестве и, в отличие от прочих органов нашего тела, не способен выращивать новые клетки взамен старых. Исследования последних лет опровергли эти представления, продемонстрировав, что нейрогенез продолжается и во взрослом мозге. Более того, существуют свидетельства того, что он происходит даже у пожилых людей, пусть и в весьма скромных масштабах.

Впрочем, масштабы нейрогенеза в глубокой старости могут быть недооценены. В ходе своей новой работы американские медики обнаружили достаточно много и нервных стволовых клеток, и молодых растущих нейронов в гиппокампе у людей крайне преклонного возраста, в том числе у тех, кому был поставлен страшный диагноз — «болезнь Альцгеймера». Гиппокамп — ключевая структура в работе эмоций и памяти, у таких больных он также может быть глубоко поражен. Однако чем больше молодых клеток обнаруживалось в образцах тканей мозга, тем больше баллов эти люди набирали в тестах на когнитивные функции.

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Орли Лазаров и ее соавторы брали пробы тканей post mortem у людей в возрасте до 79 до 99 лет. Образцы окрашивались так, чтобы выделить молодые нейроны и стволовые клетки. Разумеется, в столь солидном возрасте их остается далеко не так много, как в молодости, тем не менее ученым удалось насчитать в среднем около 2000 стволовых клеток и около 150 тысяч молодых нейронов на мозг; у больных Альцгеймером это число было ниже.

"Тот факт, что мы обнаружили и стволовые нервные клетки, и новые нейроны в гиппокампе пожилых, означает, что нужно лишь найти способ усилить уже происходящий нейрогенез, — говорит Орли Лазаров. — Используя, например, малую сигнальную молекулу, можно было бы замедлить или вовсе остановить падение когнитивных способностей в старости, особенно в начале этого процесса, когда любое вмешательство более эффективно".

Напомним, ранее ученые выяснили, что нервные клетки способны восстанавливаться в любом возрасте.

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