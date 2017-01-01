В Китае засняли редчайшую белую панду

Панда-альбинос - редчайший представитель своего вида.

Китайские ученые из национального природного заповедника Вэньчуань-Улун на юго-западе Китая сделали пускай и размытый, но удивительный снимок гигантской панды-альбиноса. Как говорится в пресс-релизе заповедника, пока человек ни разу не встречал белоснежную панду, а потому этот снимок можно назвать уникальным.

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Он был сделан в гористой местности на высоте 2000 метров с помощью камеры, реагирующей на движение. Панда пробегала перед камерой еще в апреле. Животному около года или двух.

Обычно в дикой природе альбиносы долго не живут, так как они более уязвимы для хищников и людей. Гигантские панды, в принципе, являются уязвимым видом. В дикой природе можно отыскать не более 1000 особей.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые расшифровали язык панд.

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