Переключиться на мобильную версию
Тренды:

В Китае засняли редчайшую белую панду

Комментариев: 0
Панда-альбинос - редчайший представитель своего вида.
Белая панда
Белая панда
chinawolong.gov.cn

Китайские ученые из национального природного заповедника Вэньчуань-Улун на юго-западе Китая сделали пускай и размытый, но удивительный снимок гигантской панды-альбиноса. Как говорится в пресс-релизе заповедника, пока человек ни разу не встречал белоснежную панду, а потому этот снимок можно назвать уникальным.

Читай также: Черно-белое очарование: Инкубатор для панд (ФОТО)

Он был сделан в гористой местности на высоте 2000 метров с помощью камеры, реагирующей на движение. Панда пробегала перед камерой еще в апреле. Животному около года или двух.

Обычно в дикой природе альбиносы долго не живут, так как они более уязвимы для хищников и людей. Гигантские панды, в принципе, являются уязвимым видом. В дикой природе можно отыскать не более 1000 особей.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые расшифровали язык панд.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.

Поделись:
Теги: панды, Китай, фото
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь