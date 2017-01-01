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На Марсе засняли невозможное для Земли явление

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Перемещение песков в условиях разреженной атмосферы на нашей планете нереально.
Переместившийся песок
Переместившийся песок
NASA

Ученые Аризонского университета (США) обнаружили на Марсе процессы, аналогов которым нет на Земле. К ним относится относительно быстрое перемещение песчаных дюн в условиях разреженной атмосферы. Об этом сообщает издание Science Alert.

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Исследователи проследили за изменениями 54 дюнных полей, охватывающих 495 отдельных дюн высотой от 2 до 120 метров. Для этого они проанализировали снимки, сделанные камерой HiRISE на космическом аппарате Mars Reconnaissance Orbiter в течение двух-пяти марсианских лет.

Оказалось, что средняя скорость миграции дюн в форме полумесяца составила всего полметра в год, что примерно в 50 раз медленнее, чем у самых быстрых дюн на Земле. Однако в некоторых местах движение было наиболее быстрым: в Большом Сирте, горной цепи Hellespontus Montes и приполярных песчаных массивах Олимпия и Abalos Undae. Эти районы характеризуются резкими топографическими границами и температурными градиентами.

На Земле на скорость дюн влияют совершенно другие факторы. Например, грунтовые воды у поверхности и растительный покров замедляют движение песка. Еще одной марсианской особенностью, встречающейся реже, были песчаные равнины с высоким альбедо. Они отражают много солнечного света, нагревают воздух и создают конвекционные потоки, перемещающие песок.

Напомним, ранее сообщалось, что над Марсом заметили таинственную дымку.

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Теги: Марс, песок
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