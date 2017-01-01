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Выявлены самые распространенные причины рака

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Чаще всего заболевают от неправильного питания.
Самой частой причиной рака стало питание
Самой частой причиной рака стало питание
News.ru

Ученые Университета Тафтса выяснили, что более 80 тысяч новых случаев рака, выявляемых в США ежегодно, связаны с нездоровым питанием. Об этом сообщает издание Live Science.

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Исследователи разработали математическую модель для оценки заболеваемости злокачественными опухолями, которые вызываются несбалансированным употреблением семи видов продуктов. К факторам риска относится недостаточное количество цельного зерна, фруктов, овощей и молочных продуктов, а также чрезмерное — приготовленного мяса, красного мяса и сладких напитков.

Оказалось, что среди взрослого населения США в этом году было диагностировано 80 110 случаев рака из-за плохого питания. Это соответствует уровню заболеваемости опухолями из-за алкоголя, что составляет 4-6 процентов развития онкологических болезней, диагностируемых ежегодно.

Рак ободочной и прямой кишки был наиболее тесно связан с питанием. В 2015 году более 52 тысяч случаев колоректального рака были вызваны неправильной диетой (38 процентов от общего числа случаев колоректального рака). На втором месте — рак рта, глотки и гортани (14 400 случаев). Далее следует рак матки (3165 случаев) и рак молочной железы в постменопаузе (3060 случаев).

Напомним, ранее ученые выяснили, что люди стали чаще болеть раком.

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