Выявлены самые распространенные причины рака

Чаще всего заболевают от неправильного питания.

Ученые Университета Тафтса выяснили, что более 80 тысяч новых случаев рака, выявляемых в США ежегодно, связаны с нездоровым питанием. Об этом сообщает издание Live Science.

Читай также: В зубной пасте обнаружили причину рака

Исследователи разработали математическую модель для оценки заболеваемости злокачественными опухолями, которые вызываются несбалансированным употреблением семи видов продуктов. К факторам риска относится недостаточное количество цельного зерна, фруктов, овощей и молочных продуктов, а также чрезмерное — приготовленного мяса, красного мяса и сладких напитков.

Оказалось, что среди взрослого населения США в этом году было диагностировано 80 110 случаев рака из-за плохого питания. Это соответствует уровню заболеваемости опухолями из-за алкоголя, что составляет 4-6 процентов развития онкологических болезней, диагностируемых ежегодно.

Рак ободочной и прямой кишки был наиболее тесно связан с питанием. В 2015 году более 52 тысяч случаев колоректального рака были вызваны неправильной диетой (38 процентов от общего числа случаев колоректального рака). На втором месте — рак рта, глотки и гортани (14 400 случаев). Далее следует рак матки (3165 случаев) и рак молочной железы в постменопаузе (3060 случаев).

Напомним, ранее ученые выяснили, что люди стали чаще болеть раком.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.