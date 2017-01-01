Возле Земли пролетит двойной астероид

У астероида есть собственная луна.

Большинство космических «камешков», которые проходят рядом с Землей, представляют собой одиноких путешественников, прокладывающих свой путь вокруг Солнца и мимо нашей планеты. Но астероид 1999 KW4, который пройдет рядом с нашей Землей 25 мая, то есть уже послезавтра, несколько отличается. Как полагают, большое основное тело астероида — шириной в полтора километра — достаточно большое, чтобы вокруг него кружила «астероидная луна» поменьше.

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Меньшая «луна» более крупного камешка сама по себе довольно велика: ее диаметр составляет больше 400 метров. Если бы двойной астероид представлял угрозу для Земли, у нас были бы серьезные неприятности, но, к счастью, это не так.

1999 KW4 не должен стать проблемой для нас здесь, на Земле, в обозримом будущем, а когда он пройдет рядом с нами в конце этой недели, это произойдет на вполне удобном для нас расстоянии в 5,3 миллиона километров. Это в 13 раз дальше, чем находится наша Луна.

Астероид 1999 KW4 NASA

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Не так уж и близко, конечно, но для астрономов, которые хотят узнать больше об этом и других астероидах в нашей системе, это будет отличный подарок. Наблюдения за этим астероидов в прошлом показали, что он имеет странную форму алмаза, напоминающую другие хорошо известные нам астероиды вроде Рюгу.

Как эти космические камни приобретают свою форму и какие процессы могут влиять на их изменение с течением времени, остается в значительной степени неизвестным. В случае с 1999 KW4, происхождение меньшей «луны», которая вращается вокруг основного тела, представляет большой интерес для астрономов и планетологов. Что это: кусок более крупного астероида, который откололся давным-давно, или астероид-изгой, притянутый гравитационным притяжением большего тела?

Напомним, ранее сообщалось, что возле Земли пролетел астероид размером с дом.

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