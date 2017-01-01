Лед на Марсе раскроет тайны Красной планеты

По слоям льда можно узнать историю Марса.

Недавно обнаруженные слои льда, расположенные на глубине около одного километра под поверхностью Марса в окрестностях северного полюса, представляют собой остатки древних полярных ледовых щитов и могут оказаться одним из крупнейших резервуаров воды на планете, согласно ученым из Техасского университета в Остине и Аризонского университета.

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Команда ученых во главе с С. Нероцци (S. Nerozzi) из Техасского университета в Остине, США, сделала это открытие, используя измерения, проведенные при помощи радара Shallow Radar (SHARAD) марсианского орбитального аппарата НАСА под названием Mars Reconnaissance Orbiter (MRO). Инструмент SHARAD излучает радиоволны, которые проникают под поверхность Марса на глубину до двух километров.

Эти находки имеют большое значение, поскольку слои льда отражают древние изменения климата на Марсе, аналогично тому, как годичные кольца деревьев отражают изменения древнего климата на Земле. Изучение геометрии и состава этих слоев льда может дать ученым информацию о том, насколько климат древнего Марса благоприятствовал существованию жизни, сказали исследователи. Команда обнаружила слои изо льда и песка, содержащие подчас до 90 процентов воды.

Если полностью расплавить весь лед из этих вновь обнаруженных залежей, то можно покрыть всю поверхность Красной планеты слоем воды глубиной 1,5 метра, сообщают авторы исследования.

Работа опубликована в журнале Geophysical Research Letters.

Напомним, ранее сообщалось, что на Марсе нашли залежи водяного льда.

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