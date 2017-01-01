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Астрономы нашли редкий вид космических объектов

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Аномальная звезда возникла при слиянии двух белых карликов.
Объект J005311
Объект J005311
phys.org

Международная группа астрономов определила необычный объект J005311, который представляет собой результат слияния двух белых карликов. Аномальная звезда располагается в центре туманности, испускающей инфракрасное излучение. В будущем ее существование может окончиться крупным взрывом. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

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Ученые проанализировали спектр излучения, испускаемого туманностью и центральной звездой, расположенной в десяти тысячах световых лет от Земли. Выяснилось, что объект не содержал ни водорода, ни гелия, что характерно для белых карликов.

Однако в нем продолжаются процессы горения более тяжелых элементов, что в белых карликах не происходит. Астрономы пришли к выводу, что J005311 образовался при столкновении двух кружащих карликов, которые сближались друг с другом, теряя энергию в виде гравитационных волн.

J005311 в 40 тысяч раз ярче Солнца, и от него исходит сильный звездный ветер со скоростью 16 тысяч километров в секунду. Согласно расчетам, его ускоряет сильное магнитное поле. По словам исследователей, такие объекты должны встречаться в Млечном Пути очень редко.

Ожидается, что через несколько тысяч лет вся масса звезды превратится в железо, а процессы горения прекратятся. Под воздействием собственной гравитации она начнет сжиматься, произойдет вспышка, и сформируется нейтронная звезда.

Напомним, ранее был найден новый вид светил, из которых рождаются черные дыры.

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Теги: астрономия
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