Четвероногие динозавры могли ходить на двух лапах

В течение жизни зауроподы могли переходить на двухногое хождение.

Растительноядные великаны — диплодоки, брахиозавры и другие зауроподы — были слишком велики и могли опираться лишь на все четыре мощные лапы. Однако их более ранние и не столь крупные родственники в течение жизни резко меняли походку, поднимаясь с четырех лап на две. Такой удивительный переход обнаружили палеонтологи из британского Королевского ветеринарного колледжа. Статья Эндрю Каффа (Andrew Cuff) и его коллег опубликована в журнале Scientific Reports.

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Жившие более 200 миллионов лет назад мусзавры долгое время были известны лишь по останкам детенышей, исключительно крошечных — не больше мыши. Однако не так давно были обнаружены и взрослые экземпляры, которые достигали уже нескольких метров в длину. В отличие от детенышей, они передвигались на двух лапах, на что указывает уменьшение относительных размеров передних конечностей. Этот переход подтвердился и в работе британских палеонтологов, которые провели компьютерное моделирование анатомии M. patagonicus и показали, как по мере увеличения и изменений анатомии мусзавра центр масс его тела смещался ближе к хвосту, облегчая подъем для опоры на две задние лапы.

Для этого ученые использовали компьютерную томографию и получили 3D-модели окаменелостей шести M. patagonicus разного возраста — от 60-граммовых новорожденных ящеров до полуторатонных взрослых особей. С помощью специальных алгоритмов к этому «скелету» были добавлены мягкие ткани, затем для разных стадий жизни динозавра авторы рассчитали массу и расположение центра тяжести.

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Работа показала, что на ранних этапах он находился в передней части тела, заставляя опираться и на пару передних лап. Однако с возрастом центр масс смещался ближе к хвосту, все более снижая нагрузку на них и позволяя подниматься, переходя к ходьбе на двух задних лапах. Ученые предполагают, что это позволяло ящерам дотягиваться до более высокой растительности, но со временем, когда на сцену вышли зауроподы-гиганты, эта адаптация оказалась не столь удачной в сравнении с их величиной и длинными шеями.

Напомним, ранее сообщалось, что в Китае нашли мясо динозавра.

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