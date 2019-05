Ученые узнали, откуда на Луне вода

Ее занесли микрометеориты.

В течение двух десятилетий ученые пытались понять происхождение водяного льда на Луне. Теперь, видимо, эту причину можно считать установленной.

Читай также: Вода из космоса: раскрыта главная тайна Луны

В новом исследовании указано, что солнечный ветер и микрометеориты, сталкивающиеся с поверхностью Луны, реагируют с минералами и формируют воду. Исследователи из Гавайского университета в Маноа смоделировали это взаимодействие в лаборатории и обнаружили, что на поверхности камней формируются «воронки», наполненные водой, которые резко раскрываются, когда давление в них достигает определенных значений. Эта вновь сформированная вода выбрасывается на поверхность в форме газа, словно пар из кастрюли на кухне.

Проведенные ранее исследования позволили установить наличие воды на поверхности Луны. Недавно ученые предположили, что существование этой воды связано со взаимодействием потоков солнечного ветра – заряженных солнечных частиц – с кислородом, входящим в состав минералов поверхности Луны. Однако до настоящего времени эта гипотеза не была подтверждена лабораторными экспериментами.

Читай также: Найдены доказательства наличия воды на Луне

В новом исследовании команда ученых под руководством Чена Чжу (Cheng Zhu) провела в лаборатории эксперименты, в ходе которых образцы камней, имитирующих лунный реголит, были подвергнуты бомбардировке ионами тяжелого водорода, имитирующими солнечный ветер, с одновременным разогревом камней при помощи лазера – для имитации эффекта столкновений микрометеоритов с поверхностью Луны. Эти эксперименты показали формирование значительных количеств воды, указывают в своей работе авторы.

Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences 20 мая.

Напомним, ранее сообщалось, что на Луне нашли огромные запасы воды.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.