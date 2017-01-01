На Плутоне может скрываться подземный океан

Жидкая вода находится в подповерхностном океане.

Подповерхностные океаны – подобные океану, расположенному, предположительно, под ледяной поверхностью карликовой планеты Плутона – могут иметь широкое распространение во Вселенной.

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Газовый изоляционный слой, вероятно, предохраняет подповерхностный океан жидкой воды Плутона от замерзания, сообщается в новом исследовании. И что-то подобное может происходить под поверхностями ледяных планет в других планетных системах, указывают авторы.

"Это может означать, что во Вселенной гораздо больше подповерхностных океанов, чем считалось ранее – поэтому наш шанс встретить внеземную жизнь возрастает!" – сказал главный автор нового исследования Сюнъити Камата (Shunichi Kamata) из Университета Хоккайдо, Япония, в сделанном заявлении.

Существование этого подповерхностного океана подтверждается расположением равнин Спутник, равнин из азотного льда протяженностью 1000 километров, которые формируют левую долю знаменитого «сердца» на поверхности карликовой планеты.

Наблюдения, проведенные при помощи спутника НАСА New Horizons («Новые горизонты»), показывают, что равнины Спутник расположены вдоль приливной оси системы Плутон-Харон – линии, вдоль которой гравитационное притяжение Харона максимально. Ученые считают, что такая ориентация Плутона связана с дополнительной массой, сосредоточенной на поверхности и под поверхностью в районе равнин Спутник.

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Эта дополнительная масса, вероятно, связана с азотным льдом, который накапливается на этих равнинах, а также водой из подповерхностного океана, которая поднялась к поверхности из нижележащих слоев в результате древнего столкновения с кометой, сформировавшего равнины Спутник, как было показано в одном из предыдущих исследований.

Согласно команде Каматы, предохранить подповерхностный океан Плутона от замерзания мог слой газовых клатратов – структур, в которых газ, предположительно, метан, окружен "решетками" из молекул воды. Эту версию подтверждают результаты компьютерного моделирования, проведенного командой.

Исследование опубликовано в журнале Nature Geoscience.

Напомним, ранее сообщалось, что Плутону хотят вернуть звание планеты.

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