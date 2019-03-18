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Популярное лекарство от давления признали опасным для сердца

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Препарат от стенокардии приводит к остановке сердца.
Лекарство приводит к внезапной остановке сердца
Лекарство приводит к внезапной остановке сердца
freepik.com

Лекарственные препараты для снижения высокого кровяного давления и от стенокардии способны привести к внезапной остановке сердца. Об этом говорится в заявлении Европейского общества кардиологов, опубликованном на портале EurekAlert!.

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Речь идет о лекарствах, содержащих нифедипин. Утверждается, что использование высоких доз этого соединения повышает риск желудочковой фибрилляции.

"Нифедипин и амлодипин часто используются многими кардиологами и другими врачами, и выбор часто зависит от предпочтений врача и личного опыта, — утверждают авторы исследования. — Оба препарата, как правило, считаются одинаково эффективными и безопасными, и ни один из них не связан с внезапной остановкой сердца. Это исследование предполагает, что высокие дозы нифедипина могут увеличить риск внезапной остановки сердца из-за фатальной аритмии сердца, в то время как амлодипин — нет".

Напомним, ранее сообщалось, что в Японии создали препарат против гриппа.

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Теги: лекарство, сердце
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Ghost  (аноним)  18.03.2019, 16:19
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