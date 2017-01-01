В океане нашли затопленный во Вторую мировую авианосец

Корабль неплохо сохранился в теплой и соленой воде Тихого океана.

Слово Wasp сегодня ассоциируется с семейством американских десантных кораблей — малых авианосцев, находящихся в эксплуатации Корпуса морской пехоты. Между тем для знатоков Второй мировой это прежде всего весьма заслуженный и даже уникальный корабль, оказавший в свое время значительную поддержку союзникам.

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Его строительство началось в 1936 году, а на воду авианосец спустили в 1939-м. В 1940 году USS Wasp включили в состав флота США. Корабль прожил недолгую, но полную трудностей и приключений жизнь. Он принял активное участие во Второй мировой войне: весной 1942 года авианосец доставлял британские истребители «Спитфайр» из Великобритании в осажденную гитлеровцами Мальту.

Участвовал корабль и в войне в Тихом океане. В сентябре 1942 года базирующиеся на борту авианосца самолеты прикрывали союзные корабли. Авианосцу не повезло: в результате атаки японской авиации в него попала пара торпед. Спасти корабль не представлялось возможным: потом его затопили торпедами с эсминца «Лэнсдаун». В результате нападения погибли 176 человек и было ранено 366 из общей численности экипажа в 2162 моряка.

Однако это еще не конец истории: знаменитый корабль вновь вынудил заговорить о себе уже в наши дни. Сейчас останки авианосца обнаружила команда дайверов, которую собрал и профинансировал Пол Аллен — один из основателей Microsoft. Корабль затонул в Коралловом море, неподалеку от побережья Австралии: он неплохо сохранился в теплой соленой воде. На фотографиях можно детально рассмотреть самолеты, которые базировались на палубе USS Wasp, а также, например, зенитные установки.

Авианосец USS Wasp Popular Mechanics

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На одном из снимков можно видеть останки крупного палубного торпедоносца Grumman TBF Avenger. Одним из таких самолетов во время Второй мировой управлял будущий президент США Джордж Буш — старший, служивший в 51-й эскадрилье торпедоносцев (VT-51). Второго сентября 1944 года его самолет сбили над островом Титидзима; Буш был единственным членом экипажа, которому удалось спастись.

Благодаря новым технологиям обнаружение затонувших в период Второй мировой кораблей не такая уж и редкость в наше время. Ранее сообщалось, что близ побережья Дании нашли немецкую подводную лодку U-3523, которая, если верить одной из конспирологических теорий, перевозила часть руководства Третьего рейха в Южную Америку.

Напомним, ранее сообщалось, что ы Тихом океане нашли неизвестный вид кораллов-долгожителей.

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