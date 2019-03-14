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У актеров, играющих Ромео и Джульетту, нашли отклонения

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Только эти роли способны поменять внутреннее "я".
У актеров буквально менялся мозг
У актеров буквально менялся мозг
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Погружаясь в образ своего персонажа, настоящие актеры способны удивительно преображаться и будто видеть мир глазами другого человека, теряя собственное «я». Исследователей из канадского Университета Мак-Мастер заинтересовало, как это отражается на активности нейронов в «высших» областях головного мозга, связанных с осознанием себя. Поэтому ученые провели эксперименты с 15 добровольцами, по большей части — студентами театральных вузов, исполнявшими роли либо Ромео, либо Джульетты.

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Оставаясь «в образе», актеры отвечали на вопросы личностной анкеты, а также проходили сканирование головного мозга в томографе. Кроме того, пока подопытные проходили МРТ, они отвечали на новые вопросы и в различных вариантах должны были делать это либо от собственного имени или от имени своего настоящего друга, либо же от лица своего персонажа. В некоторых случаях их также просили говорить с британским акцентом. О том, как это отразилось на активности нейронов, авторы пишут в статье, опубликованной в журнале Royal Society Open Science.

Например, активность дорсолатеральной и вентролатеральной частей префронтальной коры, которые по одной из гипотез связаны с сохранением последовательного осознания собственного «я», у актеров в роли — или отвечавших от чужого лица — была подавлена. Возможно, это и позволяет нашему мозгу переживать и оценивать события с точки зрения других людей. У актеров, отвечавших с несвойственным им британским акцентом, подавлялись и дополнительные области — по словам ученых, так, словно мозг «отключал» свойственные себе представления. Это же наблюдалось и у людей «в образе».

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Однако у подопытных, которые играли Ромео или Джульетту, обнаружилось и повышение активности отдельных областей мозга, которого не было заметно у людей во всех других исследованных случаях. Речь идет о предклинье больших полушарий, расположенном с внутренней стороны их теменных долей. Эта область играет фундаментальную роль в управлении вниманием, работе памяти и сознания. Такие изменения, по мнению авторов статьи, свидетельствуют о происходящем в мозге актера «отключении» собственного «я». Ведущий автор работы, глава лаборатории NeuroArts Стивен Браун (Steven Brown) добавляет: «Выглядит, словно если вы играете, то вы подавляете себя. Словно персонаж овладел вашим телом».

Напомним, ранее сообщалось, что Док Браун из фильма "Назад в будущее" оставил послание.

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Теги: Ромео и Джульетта, актеры, мозг
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Комментариев (1)
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    14.03.2019, 18:12
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