В мозге человека нашли клетки времени

Гиппокамп содержит нейроны, отвечающие за чувство времени.

Исследователи из Торонтского университета провели эксперимент, в котором показали, что в гиппокампе человека есть нейроны, которые отвечают за восприятие коротких промежутков времени. Работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

О нейронах места биологи говорят давно. Их существование в гиппокамповой формации никто не оспаривает, но ученых интересует восприятие времени, с которым все менее очевидно. В 2016 году португальские биологи показали, что дофаминергические нейроны черной субстанции могут регулировать субъективное восприятие времени. При их активации мыши недооценивали временной интервал между стимулами, а при инактивации переоценивали.

В последнем исследовании авторы ссылаются на предыдущие работы, которые показали, что в гиппокампе крыс есть подполе CA1, нейроны которого активируются в короткий временной интервал, исчисляемый секундами, между событиями. Они предположили, что у человека должна быть похожая система в мозге. Чтобы проверить это, они поставили опыт.

В эксперименте участвовали 18 здоровых добровольцев. Они запоминали четыре разные последовательности картинок, каждая из которых длилась девять секунд. Последовательности отличались как по содержанию картинок, так и интервалами между изображениями. Сам эксперимент делился на три стадии: запоминание, тест на узнавание и мысленное повторение последовательности. Два последних этапа проходили при сканировании магнитно-резонансным томографом (МРТ).

Ученые заметили, что в переднем гиппокампе участников во время пауз проходила та же активность нейронов, что и у крыс в раннем похожем эксперименте. Эти данные, по словам авторов, говорят только о фиксации коротких промежутков между событиями, но они могут быть ключом к формированию временной шкалы для долговременной памяти. Именно этой теме они и хотят посвятить последующие исследования.

В прошлом году ученые из Медицинского центра Cedars-Sinai определили нейроны в префронтальной коре мозга человека, которые реагируют на ошибку сразу после ее совершения и соотносятся с реакцией ERN.

