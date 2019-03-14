Возле Стоунхенджа нашли следы древних пиршеств

Люди приезжали к Стоунхенджу со всей Англии.

Группа ученых из Университета Кардиффа и Университетского колледжа Лондона проанализировала изотопы в останках свиней, найденных недалеко от памятника, и определила, что четыре с половиной тысячи лет назад люди со всей Англии приходили туда пировать. Работа опубликована в журнале Science Advances.

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Рядом со Стоунхенджем археологи нашли крупные кости, которые некогда принадлежали 131 свинье. Авторы называют этих животных «главным блюдом для пира». Поэтому их заинтересовало происхождение свиней. Анализ останков мог бы сказать, кто пировал у монумента: только местные жители или путешественники из других далеких регионов.

Чтобы узнать интересующую их информацию, ученые проанализировали соотношение изотопов разных химических элементов. Они рассматривали разновидности стронция, кислорода и серы, которые имеют разные формы — в зависимости от геологии, климата и близости к побережью соответственно. Кроме того, они анализировали изотопы азота и углерода, чтобы определить рацион животных.

Как пишут авторы, три элемента, свидетельствующие о местоположении, говорят о широком территориальном разбросе. Исследователи утверждают, что к Стоунхенджу сходились люди со всей Англии. В эпоху позднего неолита (примерно 4,5 тысячи лет назад) люди шли с северо-восточной части острова, из Западного Уэльса и Южной Шотландии.

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Это открытие поразило историков, так как предполагает социальную общность населения Британии уже в эпоху неолита. Ни одно из предыдущих исследований не допускало такой гипотезы. Вместе с тем возникают вопросы к самим древним британцам. Свиньи не могут самостоятельно преодолевать большие расстояния, поэтому их надо либо транспортировать, либо забивать и сохранять свежесть мяса в течение путешествия. И то и другое требует определенных технологий и навыков.

Настоящая работа продемонстрировала, что даже кости свиней могут подарить большой массив новой информации, поэтому ученые надеются провести в будущем другие крупные мультиизотопные анализы, которые помогут объяснить перемещение свиней или подарят другие неожиданные открытия.

Ранее ученые точно идентифицировали место происхождения строительного материала для неолитического памятника. Исследователи из Университетского колледжа Лондона определили, что внутренние камни Стоунхенджа происходят из рудников, которые находятся на расстоянии 230 километров от Эймсбери.

Напомним, ранее сообщалось, что раскрыто происхождение строительного материала Стоунхенджа.

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